Россия ударила по Харькову баллистикой: разрушена школа 1 3.01.2024, 8:32

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На месте взрыва образовалась воронка диаметром около десяти метров.

Вечером во вторник, 2 января, российские оккупационные войска снова обстреляли Харьков, в городе раздавались сильные взрывы.

Враг ударил по населенному пункту, предварительно, это были С-300. Вследствие обстрела есть разрушения гражданской инфраструктуры, сообщают украинские СМИ.

Атаку оккупантов на Харьков подтвердили мэр Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Людей призывали быть в укрытиях.

Впоследствии стало известно, что в Харькове есть прилет рядом с жилым домом, там выбиты стекла. «Это очередной террористический обстрел Харькова и попытка запугать мирных жителей», – отметил Терехов.

Синегубов также сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры, в частности, образовательного учреждения. По его словам, на данный момент нет данных о пострадавших.

О том, что город находился под обстрелом из ЗРК С-300, писали мониторинговые каналы, а позже и в ОВА. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Позже «Суспільне Харків» сообщило, что из-за ракетной атаки РФ в Харькове была разрушена школа в Основянском районе города. Часть двухэтажного здания обрушилась.

«На месте взрыва образовалась воронка диаметром около десяти метров, она наполнена водой. Спасатели работают на месте попадания. Они предполагают, что ракетный удар повредил подземный водопровод», – говорится в сообщении.

По меньшей мере в трех частных домах вблизи места удара побило окна.

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