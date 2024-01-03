ВСУ «перемалывают» штурмовые группы РФ и расширяют плацдарм на левом берегу Днепра 3.01.2024, 10:38

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Стало известно о новой тактике оккупантов под Крынками.

В районе Крынок на левом берегу Днепра на Херсонщине оккупанты атакуют украинские позиции, пытаясь выбивать Силы обороны Украины с закрепленных позиций, рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Как подчеркнула она в эфире информационного телемарафона, россияне формируют небольшие штурмовые пехотные группы, которые практически не используют бронетехнику для защиты личного состава.

По ее словам, украинские военные продолжают закрепление и попытки расширить плацдарм в упомянутом районе: «Это чрезвычайно тяжелая работа».

Представитель Сил обороны юга уточнила, что оккупанты осуществляют многочисленные штурмы, а также стали более активно применять БПЛА, при этом они используют различные модификации БПЛА, которые сбрасывают с беспилотников осколочные боеприпасы.

«То есть понимая, что авиация – это очень рискованно, они пытаются давить с воздуха именно таким образом», — добавила Гуменюк.

Что говорят в Генштабе ВСУ

Как говорится в сводке Генштаба ВСУ, в зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

Несмотря на значительные потери оккупанты не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий.

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