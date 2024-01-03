ВСУ ликвидировали бывшего главу милиции Екатеринбурга 3.01.2024, 12:03

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Стало известно, как оккупант попал на фронт.

На войне в Украине был ликвидирован бывший глава УМВД Екатеринбурга, осужденный за взятку.

О гибели Игоря Трифонова со ссылкой на его адвоката Ольгу Кезик сообщают «Коммерсант-Урал», It's My City и E1.ru.

По словам Кезик, Трифонов погиб в конце 2023 года, однако его жена узнала об этом только 2 января.

В августе 2022 году Трифонова признали виновным в получении взятки и незаконном хранении оружия и приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима.

В марте 2023 года приговор смягчили и уменьшили срок на два месяца.

Когда именно Трифонов освободился и уехал на войну, не уточняется.

Как отмечает It's My City, у Кезик нет на руках официального документа о помиловании ее подзащитного.

«Очень многие осужденные люди хотели пойти [туда], чтобы побыстрее выйти на волю, освободиться от бремени неотвратимости наказания. Он желал доказать родине, что он этого не совершал. Он говорил мне: «Ольга Вячеславовна, ты борешься в судах, а я пойду вот туда. Вместе победим». К сожалению, вышло так», — цитирует издание адвоката.

Игорь Трифонов возглавлял УМВД по Екатеринбургу с 2011 по 2017 год, а с 2017 по 2019 годы руководил ГУ МВД по Карачаево-Черкесии. В 2020 году его задержали и обвинили в получении взятки в размере 7,5 миллиона рублей за незаконное возбуждение уголовного дела. Трифонов не признал вину. 10 января должно состояться рассмотрение кассационной жалобы по его делу.

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