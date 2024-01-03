В Мариуполе на Новый год ликвидировали 17 оккупантов, собравшихся выпить крупной компанией 1 3.01.2024, 12:48

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Всплыли интересные подробности.

В Мариуполе активисты украинского сопротивления несколько убавили «поголовье» российских оккупантов. В новогоднюю ночь собравшиеся пьянствовать в большой компании захватчики отравились алкоголем, бережно приготовленным для них мариупольским сопротивлением.

Российские паблики подняли крик из-за почти двух десятков «подло убитых военных», среди которых были и офицеры. При этом в причастность к «денацификации» украинских партизан верить они отказываются.

В российских пабликах распространяется сообщение о массовом отравлении оккупантов алкоголем в Мариуполе в новогоднюю ночь. По версии российских пропагандистов, какие-то неизвестные злоумышленники «усыпили и подло убили» 17 российских захватчиков в Мариуполе. Среди них были и два офицера ВС РФ.

«Военные собрались вместе крупной компанией, решили выпить в честь Нового года. Однако кто-то добавил в алкоголь, который они потребляли, сильное снотворное. Судя по всему, когда военные заснули, всех убили во сне. Часть задушили, часть – зарезали», – цитируют пропагандисты «украшенную» версию событий, которую им рассказали «источники в армии и полиции ДНР».

Еще один источник заявил, что сейчас загадочных мстителей, которые «втерлись в доверие к нашим военным, а потом усыпили и убили их» разыскивают. Предполагают пропагандисты РФ также возможную причастность к денацификации и диверсантов, на счету которых уже не один ликвидированный в Мариуполе оккупант.

«Но эта версия еще нуждается в подтверждении», – добавили пропагандисты.

Реальность оказалась куда прозаичнее озвученной версии. К мору среди оккупантов действительно причастны активисты мариупольского сопротивления. Но ни о каких «коварных убийствах во сне» да еще и с помощью перерезанных глоток – речь не идет.

В Telegram-канале «Мариуполь. Сопротивление» заявили о своей причастности к ликвидации захватчиков. Более того: там заранее предупредили оккупантов, что их ждут сюрпризы.

«На прошлой неделе мы поставили партию хорошего алкоголя дружественным наливайкам. Тем, кто торгует с рук для русни. Поставили в темную, зная, что точно зарабатывают только на этом. И это сработало. Новые отравления среди оккупанта в городе. Какая-то неизвестная болезнь косит орков. А просто бухать надо меньше. Хотя в нашем случае – больше», – отмечали активисты сопротивления в сообщении, опубликованном еще 29 декабря.

Однако, как показали дальнейшие события, на российских оккупантов не подействовали ни сообщения о продаже отравленного алкоголя, ни первые «жертвы» в борьбе с «зеленым змеем» среди захватчиков.

Напомним, ранее массовый мор среди оккупантов произошел в Мариуполе в октябре. Тогда всего за неделю загадочно умерли 26 захватчиков, еще 15 оказались в реанимации из-за отравления. Российские пропагандисты тогда также писали о диверсантах.

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