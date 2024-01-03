Скандал в России: под Псковом на новогодней дискотеке пели «Ще не вмерла Україна» 6 3.01.2024, 13:56

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И танцевали под Верку Сердючку.

Знаменитая застольная песня украинского певца и юмориста Андрея Данилко (Верки Сердючки) «Гуляночка», выпущенная в далеком 2003 году, не дает покоя российским Z-патриотам.

Как только ее ставят в каком-то клубе, сразу находятся «доброжелатели», которые тут же спешат строчить доносы в карательные службы.

Так, на днях прикрыли дворец культуры в городе Порхове Псковской области после песни Верки Сердючки там на дискотеке, передает ТГ-канал «Астра».

В новогоднюю ночь «неосторожный» диджей поставил на дискотеке песню Верки Сердючки «Гуляночка», где, как известно, повторяется фраза «Ще не вмерла Україна».

Местные жители принялись петь и танцевать под нее. Видео мероприятия выложили в местный паблик, после чего «патриотично» настроенные подписчики принялись призывать к расправе над теми, кто пропустил такую песню, а также над теми, кто под нее танцевал.

Отличившийся ДК тут же закрыли, а его перепуганная директор Тарасенкова принялась оправдываться и извиняться от имени администрации учреждения.

«Данная композиция была поставлена диджеем без какого-то злого умысла и смысла, случайно была не удалена из плейлиста. По данному случаю с диджеем проведена беседа, и он будет наказан», — написала она.

Также женщина принялась уверять, якобы коллектив ДК помогает «при мобилизации нашим военнослужащим» и даже первым подключился к этой помощи, то есть по факту Тарасенкова созналась, что содействует незаконному вторжению российской армии на территорию Украины.

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