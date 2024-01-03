Премиум-парковка: FPV-дрон «Гром» уничтожил российский танк с «мангалом» 3.01.2024, 15:07

Видофакт.

Украинские военные с помощью FPV-дрона «Гром» ликвидировали танк российских оккупантов. Соответсвующее видео опубликовали в Telegram-канале производителей беспилотных летательных аппаратов БФ «Небо перемоги» в среду, 3 января.

На видеокадрах показана работа украинского дрона-камикадзе «Гром». Оператор беспилотника направил дрон на цель: российский танк, который оккупанты предварительно защитили с помощью «мангала» — железного сооружения, прикрывающее башню бронированной техники. Такой «навес» должен был защитить танк от атаки беспилотников. Однако все предосторожности военных ВС РФ оказались тщетными, так как оператор БПЛА подвел свою технику под «мангал», где дрон «Гром» и поразил танк.

«Если вы думали, что дроны не умеют парковаться, FPV-дрон «Гром» доказывает обратное. В этом видео он делает «точную посадку»… прямо в танк. Это не авария, это премиум-парковка», — подписали разработчики видео.

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