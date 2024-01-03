Десантники ВСУ отбили атаку России на Марьинском направлении
- 3.01.2024, 23:16
Видео пылающей техники.
На Марьинском направлении, которое остается одним из самых горячих на фронте, воины ВСУ отбили очередную атаку российских оккупантов. Видео опубликовал Генштаб ВСУ.
Военные отметили, что на кадрах – результаты работы украинских десантников.
Техника оккупантов двинулась в сторону украинских позиций, однако была поражена Силами обороны и осталась гореть в поле.
3 января Генштаб в вечерней сводке сообщил, что в течение суток на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение.