Time: Киев предпринял неожиданные шаги, чтобы преломить ход войны с РФ 2 30.01.2024, 8:08

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Ставки растут.

Атаки на объекты внутри России являются признаком опасений Украины в стойкости Запада. Поэтому президент Владимир Зеленский идет на большой риск, чтобы переломить ход войны и сохранить свои политические позиции в Украине, о чем пишет Time.

В материале говорится, что избиратели в Америке и Европе, которые поддерживают Украину как в военном, так и в финансовом отношении, все больше расходятся во мнениях по поводу того, сможет ли Украина вернуть под контроль 18% своей территории.

Издание пишет, что даже если Конгресс США одобрит увеличение военной помощи на 2024 год, это, вероятно, будет последним пакетом помощи Вашингтона до окончания ноябрьских выборов. При этом проблемы в Германии, оппозиция Венгрии затрудняют восполнение дефицита военной помощи.

В то же время, как сообщается, глава Кремля Владимир Путин переводит российскую экономику на военные рельсы. Украина же рассматривает возможность мобилизации дополнительных 500 тысяч военнослужащих. Даже если это окажется возможным, это не поможет в войне против захватчика с гораздо большим населением и экономикой.

По словам журналистов, сейчас Киев делает все возможное, чтобы расширить внутреннее оборонное производство, особенно беспилотников для боевых действий и поражения целей внутри России. Также могут участиться ликвидации российских чиновников и удары по оккупированному Крыму.

«Это, в свою очередь, спровоцирует более интенсивные атаки России на украинские города. Любая из этих атак (а возможных целей много) сопряжена с риском возмездия со стороны Путина, что приведет к более непосредственному вовлечению НАТО в конфликт. Ни Россия, ни НАТО не хотят такого расширения, но войны начинают жить своей собственной жизнью», — сказано в материале.

Журналисты пишут, что Зеленский стал непредсказуемым игроком.

Удары по объектам в глубине России наносились украинским оружием

Недавние атаки на объекты в глубине России осуществлялись при помощи оружие, которое произвела Украина, отмечает Time.

По словам журналистов, чтобы наладить массовое производство вооружений, Украине необходимо решить ряд проблем.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сказал журналистам, что Силы обороны используют разработки украинских заводов и подпольных мастерских.

Министр отметил, что нет времени, чтобы испытывать вооружения на полигоне, а потому его приходится впервые применять в боевых условиях. По результатам использования уже вносятся необходимые изменения.

Камышин заявил, что одна ракета «Стугна», например, убивает в среднем трех солдат противника. Она стоит 4613 долларов. А вот у FPV-дронов соотношение затрат к уничтожению врага составляет около 1650 долларов.

«Вы должны вложить в дроны как можно больше денег», — сказал министр.

В материале говорится, что в прошлом году Украина инвестировала около миллиарда долларов в свою отечественную программу беспилотников, а в 2024 году эта цифра более чем удвоится. Сейчас около двухсот фирм в Украине производят дроны для военных, от стартапов до крупных объектов советской эпохи.

Издание пишет, что способность Украины производить свое вооружение в достаточных для ведения войны с РФ количествах будет центральным элементом ее стратегии победы. Однако перед Киевом стоит ряд вызовов.

Отмечается, что Украина должна совместить старую и изношенную оборонную промышленность с передовыми образцами вооружений и теми возможностями, которыми обладают ее партнеры на Западе. Так, во время визитов в США в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский просил американского коллегу Джо Байдена предоставить лицензии для производства и ремонта оружия.

По словам журналистов, Вашингтон считает, что такое сотрудничество возможно, однако его реализация проблематична. Так, Байден имеет право предоставлять лицензии без одобрения со стороны Конгресса. Однако такое решение должно пройти сложный процесс согласования в правительстве. Также Украина нуждается в инвестициях в размере миллиардов долларов.

«Эта война будет выиграна на фабрике», — сказал руководитель Raytheon Technologies Джон Ульрих.

Он отметил, что идет война на истощение.

Издание пишет, что оборонная промышленность Украины имеет в распоряжении сотни заводов, однако они атрофировались и пострадали от ударов РФ.