ВСУ удар за ударом разбили штурмовой «кулак» оккупантов под Угледаром
- 30.01.2024, 9:02
- 4,446
Ликвидацию российской колонны показали на видео.
Украинские войска продолжают плановую работу по уничтожению живой силы и техники противника. На этот раз свои успехи на передовой продемонстрировали бойцы 48-й бригады - ювелирным ударом была уничтожена новая партия российской пехоты.
На кадрах, опубликованных сообществом OSINT-исследователей DeepState, видно, как ВСУ наносят удар за ударом по колонне российских оккупантов, которые надвигались на позиции защитников.
В результате все поле боя было усеяно трупами штурмовой группы ВС РФ.
Указывается, что бой состоялся на Угледарском направлении. По словам экспертов, захватчики ежедневно пытаются выйти по всей линии трассы Угледар-Водяное-Константиновка. Силы обороны не дают достичь врагу успеха и сдерживают давление.