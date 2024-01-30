закрыть
30 января 2024, вторник, 10:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ удар за ударом разбили штурмовой «кулак» оккупантов под Угледаром

  • 30.01.2024, 9:02
  • 4,446
ВСУ удар за ударом разбили штурмовой «кулак» оккупантов под Угледаром

Ликвидацию российской колонны показали на видео.

Украинские войска продолжают плановую работу по уничтожению живой силы и техники противника. На этот раз свои успехи на передовой продемонстрировали бойцы 48-й бригады - ювелирным ударом была уничтожена новая партия российской пехоты.

На кадрах, опубликованных сообществом OSINT-исследователей DeepState, видно, как ВСУ наносят удар за ударом по колонне российских оккупантов, которые надвигались на позиции защитников.

В результате все поле боя было усеяно трупами штурмовой группы ВС РФ.

Указывается, что бой состоялся на Угледарском направлении. По словам экспертов, захватчики ежедневно пытаются выйти по всей линии трассы Угледар-Водяное-Константиновка. Силы обороны не дают достичь врагу успеха и сдерживают давление.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса
Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох