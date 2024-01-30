Разведчики ВСУ взяли в плен элитных десантников РФ «из норы» 2 30.01.2024, 9:31

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Оккупанты не успели разбежаться.

Украинские военные на Бахмутском направлении взяли в плен элитных российских десантников. Подробностями об этом поделился руководитель группы подразделения разведки 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского с позывным «Танто» в эфире «1+1».

По его словам, украинские защитники во время крайней спецоперации проводили штурмовые действия на позицию, где находились российские десантники. Он отметил, что важно было «взять» россиян, поскольку они «не давали пройти» пехотинцам ВСУ на другую позицию.

«Они перерезали ее, наблюдали, нам она была неудобна в тактическом положении», — уточнил «Танто».

Также руководитель группы подразделения отметил, что чтобы осуществить подготовку к проведению соответствующей операции Силы обороны потеряли всего три дня. Он уточнил, что защитникам необходимо было провести аэроразведку и согласовать слаженность действий украинского подразделения с другими военными на определенном участке.

Кроме того, как отмечает военнослужащий, для проведения спецоперации защитникам нужно было выдвигаться «рывками» и быстро к исходному рубежу и во время движения иметь огневое прикрытие, ведь «после того, будет буквально две минуты, чтобы выхватить гранаты и заскочить в траншеи к противнику, в их норы и начать зачистку».

Поэтому, чтобы провести соответствующую операцию, украинские разведчики выдвинулись в сумерках, то есть, по словам «Танто», в период, когда у ВС РФ была замена дронов с дневных на ночные и им сложнее сориентироваться и заметить защитников.

«Ночные «птички» у них тоже летают, но у нас есть средства РЭБ, антидронные пушки, которые отрабатывают эти моменты», — пояснил он.

После того, как разведчики ВСУ сосредоточились на крайней точке передовой, основной задачей было до начала штурма найти укрытие для засады, что, по словам военного, они успешно сделали.

Сама спецоперация штурма позиций вражеских десантников происходила, как рассказал «Танто», ориентировочно в 15:00, когда Силы обороны рывком выдвинулись из засады к позициям противника.

«Во время штурма российские десантники, как говорится их элита, сидели в норе и готовили себе еду. Было ориентировочно 15:00 и они вероятно решили пообедать. Для нас это было хорошо, а для них не очень. Потому что за это время мы рывком успели переместиться к их позиции и начать штурмовать», — акцентировал руководитель группы подразделения разведки.

«Танто» добавил, что взятые в плен российские десантники рассказали, что «им только и успели сообщить, что на них делают «накат».

«Они даже не успели разбежаться, занять какие-то свои огневые точки, чтобы с нами вести бой. Так и остались в той норе, но они отстреливались, не хотели сразу сдаваться в плен», — рассказывает он.

Во время штурма некоторые украинские военные получили легкие ранения, однако, как отмечает «Танто», продолжали выполнять свои задачи. В результате проведенной операции была отбита российская позиция, а часть оккупантов взяли в плен.

«С нашей стороны только легкие «трехсотые», надеюсь они скоро вернутся к нам. В большем масштабе это дало для нашего подразделения, в первую очередь, улучшение нашего тактического положения. Во-вторых, это улучшило подход к позициям, к своим соседним оборонительным рубежам», — подытожил «Танто».