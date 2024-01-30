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Украина бьет по России секретными дронами

  • 30.01.2024, 9:00
Украина бьет по России секретными дронами

Новое оружие испытывают прямо в бою.

Министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин рассказал, что Украина атакует Россию секретными беспилотниками, которые проходят испытания в бою.

Как говорится в материале Time, зимой в российско-украинской войне начался «новый этап», который характеризуется ударами беспилотников по целям в глубине российской территории.

Украина запускает летательные аппараты глухой ночью с секретных баз. Эти базы тщательно охраняются военными, а также доступны нескольким гражданским инженерам.

Камышин также приезжает смотреть на новейшее оружие на стартовой площадке. Как рассказал он в комментарии изданию, эти беспилотники проходят испытания непосредственно в бою.

«У нас нет времени испытывать эти вещи на полигоне... Мы проверяем их в бою. Поэтому мы должны присутствовать, вносить коррективы и улучшать процесс».

Все последние удары по целям в России наносились дронами украинского производства, резюмировал министр.

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