Как Путин завербовал Шредера и часть элиты ФРГ 3 30.01.2024, 10:22

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В Германии вышла сенсационная книга.

Как Германия могла попасть в столь большую газовую зависимость от России и проявить столько наивности в оценке режима Путина? Это была крупнейшая внешнеполитическая ошибка ФРГ со времени ее основания в 1949 году, считают два журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). О том, кто и как ее совершил, они написали книгу, которая тут же стала бестселлером. Она вышла в солидном мюнхенском издательстве C.H.Beck под названием «Московские связи. Сеть контактов Шредера и путь Германии в зависимость» («Die Moskau-Connection. Das Schröder-Netzwerk und Deutschlands Weg in die Abhängigkeit»), передает «Немецкая волна».

У Путина - «питерские», у Шредера - «ганноверские»

Из подзаголовка и фотографии на обложке сразу же становится ясно, что ключевая фигура книги - бывший канцлер ФРГ и лидер немецких социал-демократов Герхард Шредер (Gerhard Schröder). К описанию его роли в продвижении интересов Кремля авторы подошли с двух сторон. Маркус Венер (Markus Wehner) пять лет был корреспондентом FAZ в Москве, с тех пор работает в берлинском бюро газеты, в 2016 году в книге «Холодная война Путина» настоятельно предупреждал о растущей агрессивности российского режима. Он подошел к теме как журналист-международник и как эксперт по политике Германии на федеральном уровне.

Обложка книги "Московские связи. Сеть контактов Шрёдера и путь Германии в зависимость"

Фото: C.H.Beck

А Райнхард Бингенер (Reinhard Bingener) вот уже почти десять лет работает корреспондентом FAZ в Ганновере, столице западногерманской федеральной земли Нижняя Саксония. Казалось бы, причем здесь один из немецких регионов, когда речь идет о Путине, геополитике, «Газпроме», двух «Северных потоках», войне в Украине? Большая заслуга книги: она показала, насколько велика роль как всей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), так особенно ее нижнесаксонской партийной организации, в том, что путинская Россия добилась в минувшие два десятилетия столь значительного влияния на политику и экономику Германии.

Кем для Путина оказались «питерские», тем для Шредера стали «ганноверские». Если у одного был кооператив «Озеро», то у другого имелась VIP-ложа на стадионе футбольного клуба Hannover 96, где крепилась нерушимая дружба между набирающими власть партийцами и крупными бизнесменами. «Будь то Ганновер, Берлин или Шверин - у Шредера всюду были свои люди. Его внутрипартийная власть не закончилась вместе с его канцлерством», - подчеркивается в книге.

Кельн, 15.06.2023. Райнхард Бингенер представляет книгу "Москвоские связи" в Форуме им. Льва КопелеваФото: Andrey Gurkov/DW

«Энциклопедия» российских связей СДПГ

В ней нет новых сенсационных разоблачений, абсолютное большинство фактов было известно и ранее - и про то, как Шредер продвигал на руководящие партийные и государственные посты многочисленных ганноверских товарищей, как для некоторых из них сотрудничество с Россией становилось бизнес-моделью их фирм, как ведущие социал-демократы занимали должности во всевозможных германо-российских организациях и там лоббировали интересы России, в частности, активно выступая после 2014 года против санкций ЕС, как в Шверине был создан фейковый экологический фонд, призванный на самом деле обеспечить завершение строительства «Северного потока - 2».

Однако в книге «Московские связи» буквально тысячи разрозненных фактов впервые методично собраны воедино и систематизированы. В результате получилась своего рода «энциклопедия» российских контактов немецких социал-демократов. И это настолько впечатляющий сгусток информации, что швейцарская газета NZZ в своей рецензии предположила: «Немецкие читатели наверняка задались вопросом, в какой стране они до сих пор жили».

Москва, 9 мая 2005. Владимир и Людмила, Дорис и Герхард

Фото: D. Sinyakov/AFP/Getty Images

За подробное описание в книге всех этих «сетей контактов Шредера» отвечал именно Райнхард Бингенер. На них же он и сосредоточился на встрече с читателями, состоявшейся в Кельне в Форуме им. Льва Копелева. Журналист консервативной FAZ сразу же указал на то, о чем сказано и в книге: немалую часть ответственности за ошибки в энергетической и внешней политике Германии несут также партии консервативного блока ХДС/ХСС, которым руководила многолетний канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Но их роль требует отдельного исследования, а в данной книге авторы сосредоточились на СДПГ, хотя и приводят целый ряд примеров пророссийских заявлений и действий немецких консерваторов.

Коррупция, антиамериканизм и культ «восточной политики»

Встреча в Кельне транслировалась в интернете, и один из вопросов журналисту был задан по-немецки зрителем из Украины. Он спросил, чем объяснить пророссийский настрой немецких социал-демократов: идеологическими установками, политической близорукостью или коррумпированностью.

Москва, 9.03.2017. Владимир Путин беседует с Зигмаром Габриэлем, ставшим министром иностранных дел ФРГФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

«За рубежом все обычно сводят к коррупции, мы в Германии смотрим на это несколько иначе», - ответил Райнхард Бингенер. Так, политические взгляды Шредера с ранней молодости отличает «латентный антиамериканизм». К тому же «антиамериканизм глубоко укоренен во всей социал-демократической партии», добавил журналист. Одновременно СДПГ долго была буквально «зафиксирована на России», что связано как с чувством вины за преступления гитлеровского режима, так и с мифологизацией реальных успехов восточной политики выдающегося лидера партии Вилли Брандта (Willy Brandt) в 1970-х годах.

Что же касается коррупции, продолжил Райнхард Бингенер, то она наверняка имела место, но ее еще надо доказать, и «тут возможности журналистов ограничены». Тем более, что в прошлом тот же Шредер не раз подавал в суд на СМИ. К тому же подкупать можно, как показано на многих страницах книги, самыми разными способами: предлагать выгодные или почетные должности, давать заказы фирмам друзей, обеспечивать им выгодные связи или, к примеру, жертвовать деньги научному институту, руководитель которого напишет затем весьма хвалебную биографию Шредера.

Расследовать прошлое никто не хочет

Пролить дополнительный свет на прошлое могла бы парламентская комиссия, которая, к примеру, вправе потребовать доступа к данным спецслужб, но в бундестаге ни у одной из партий нет желания ее создавать, отметил журналист. Социал-демократы и консерваторы ее не хотят, поскольку в последние два десятилетия подолгу были у власти и, соответственно, несут ответственность за кардинальные просчеты в отношениях с Россией. «Зеленые» и либералы могли бы потребовать расследования, но они не хотят разрушать нынешнюю правящую коалицию с СДПГ.

«Путин нашел правильный подход к Шредеру, сумел нажать на нужные кнопки», - считает Райнхард Бингенер. В качестве одного из примеров он привел посредничество президента России при усыновлении Шредером и его тогдашней женой Дорис двух детей из Санкт-Петербурга.

Завербовав бывшего канцлера (прежде всего, надо полагать, постами в «Газпроме» и «Роснефти»), Кремль получил «доступ к его обширной сети контактов, которые выходят далеко за рамки немецкой социал-демократии», указывается в книге. В ней употребляется именно слово «вербовка» (Anwerbung).

Люди Шредера возглавляли ключевые министерства

Главным капиталом бывшего канцлера было все же сохранившееся огромное влияние в СДПГ, в которой он на разных уровнях сумел позиционировать своих людей, отметил журналист. Так, к «ганноверским» относится Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), нынешний президент ФРГ, а в прошлом - министр иностранных дел, поддерживавший особо тесные отношения со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. «Штайнмайера как политика сотворил именно Шредер», - подчеркнул на встрече с читателями в Кельне Райнхард Бингенер.\

Еще один «ганноверский» - Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), ставший председателем СДПГ, вице-канцлером ФРГ, в какой-то момент - главой МИД. Именно в 2013-2017 годах, когда он еще был министром экономики, доля российского газа в импорте Германии стала стремительно расти и за считанные годы увеличилась с менее 35% до почти 55%. Именно Габриэль дал в 2015 году, через год после аннексии Крыма, разрешение на передачу «Газпрому» ряда немецких газохранилищ, в том числе крупнейшего во всем Евросоюзе ПХГ Rehden.

«Несмотря на то, что они десятилетиями ошибались, практически все социал-демократы сумели выйти сухими из воды», - констатировал Райнхард Бингенер на встрече с читателями. На вопрос одного из них, насколько сильно был связан с Россией нынешний социал-демократический канцлер ФРГ, соавтор книги «Московские связи» ответил, что Олаф Шольц (Olaf Scholz) не поддерживал тесных контактов с Кремлем, но и не противостоял им внутри партии. В то же время «он фактически сыграл положительную роль», когда в ходе внутрипартийной борьбы положил конец политической карьере Зигмара Габриэля.

На вопрос DW, как могут повести себя немецкие социал-демократы после того, как война в Украине закончится и Путин перестанет быть президентом РФ, Райнхард Бингенер ответил, что отношение к России как в Германии, так и в СДПГ весьма серьезно изменилось: «Не думаю, что года через два кто-то скажет: давайте опять запустим газопровод». Если же говорить о Шредере, который 9 мая вместе с правыми и левыми популистами вновь, как будто ничего не случилось, пошел на прием в посольство РФ в Берлине, то журналист FAZ честно признался: «Его поведение остается для нас загадкой». В книге сказано, что это, возможно, некая смесь своенравия, алчности и упрямства.