Партизаны обнаружили склады с российскими ракетами «Калибр» в Севастополе 2 30.01.2024, 11:50

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Обнародованы точные координаты.

Украинское подполье обнаружило на территории временно оккупированного Крыма склады, где, вероятно, хранятся ракеты типа «Калибр» и другие виды российского вооружения. Об этом сообщили в партизанском движении «Атеш» 30 января.

Агенты партизан провели разведку в Севастополе к северу от Сухарной бухты и обнаружили склады с боеприпасами Российской Федерации.

«На территории упомянутых складов, вероятно, хранятся ракеты типа "Калибр" и другие виды вооружения», — говорится в сообщении.

Также партизаны обнаружили несколько единиц грузовой автомобильной техники российских оккупантов и поделились координатами соответствующих мест: 44.628525, 33.585635; 44.625469, 33.581552.

По словам координаторов подполья, всю информацию, которую получили агенты, передали Силам обороны Украины.