В России впервые назвали имя моряка, ликвидированного при ударе по БДК «Новочеркасск» 30.01.2024, 13:54

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Игорь Мещеряков

Оккупант был родом из Ростовской области.

Во время удара ВСУ по российскому большому десантному кораблю «Новочеркасск» 26 декабря погиб старший матрос-контрактник Игорь Мещеряков.

Об этом сообщается в некрологе на сайте Шахтинского автодорожного института, колледж при котором закончил матрос, пишут «Важные истории».

Мещерякову было 22 года, он родился в Шахтах Ростовской области, отучился в колледже на строителя и заключил контракт с ВМФ, после чего служил на «Новочеркасске». Как утверждается в некрологе, он принимал участие в боевых действиях и получил медаль «За отвагу». Посмертно его наградили «орденом Мужества».

Большой десантный корабль «Новочеркасск» был уничтожен крылатыми ракетами в районе Феодосии в ночь на 26 декабря. «Власти» Крыма официально подтверждали гибель одного человека в результате удара. Телеграм-каналы со ссылкой на источники сообщали о 33 пропавших без вести моряках, среди которых были матросы срочной службы.

Ранее «Важные истории» выяснили имя одного из погибших на корабле матросов-срочников — это 20-летний Кирилл Корф из Сочи. Также за помощью к гадалкам в соответствующем сообществе обращались родственники 19-летнего старшего матроса Влада Яременко, который после взрыва на корабле числится пропавшим без вести.