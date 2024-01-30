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В России впервые назвали имя моряка, ликвидированного при ударе по БДК «Новочеркасск»

  • 30.01.2024, 13:54
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В России впервые назвали имя моряка, ликвидированного при ударе по БДК «Новочеркасск»
Игорь Мещеряков

Оккупант был родом из Ростовской области.

Во время удара ВСУ по российскому большому десантному кораблю «Новочеркасск» 26 декабря погиб старший матрос-контрактник Игорь Мещеряков.

Об этом сообщается в некрологе на сайте Шахтинского автодорожного института, колледж при котором закончил матрос, пишут «Важные истории».

Мещерякову было 22 года, он родился в Шахтах Ростовской области, отучился в колледже на строителя и заключил контракт с ВМФ, после чего служил на «Новочеркасске». Как утверждается в некрологе, он принимал участие в боевых действиях и получил медаль «За отвагу». Посмертно его наградили «орденом Мужества».

Большой десантный корабль «Новочеркасск» был уничтожен крылатыми ракетами в районе Феодосии в ночь на 26 декабря. «Власти» Крыма официально подтверждали гибель одного человека в результате удара. Телеграм-каналы со ссылкой на источники сообщали о 33 пропавших без вести моряках, среди которых были матросы срочной службы.

Ранее «Важные истории» выяснили имя одного из погибших на корабле матросов-срочников — это 20-летний Кирилл Корф из Сочи. Также за помощью к гадалкам в соответствующем сообществе обращались родственники 19-летнего старшего матроса Влада Яременко, который после взрыва на корабле числится пропавшим без вести.

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