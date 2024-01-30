В ГУР сделали новое заявление о падении Ил-76 под Белгородом 30.01.2024, 14:14

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Были ли на борту украинские пленные?

Только Россия утверждает, что на борту ее Ил-76, разбившегося 24 января под Белгородом, якобы были украинские военнопленные. Вместе с тем агрессор до сих пор не проявлял готовности передать Украине тела.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Новые данные относительно авиакатастрофы, о которой россияне распространили много дезинформации, он рассказал в комментарии изданию «Суспільне».

«Что там были наши пленные – это заявление России, и пока только по их словам мы можем анализировать. Пока нет готовности к передаче тел с той стороны», – отметил представитель ГУР.

Он добавил, что в то же время Украина такую работу проводит и, если подтвердится самое хуже, «сделает все возможное, чтобы забрать наших защитников со щитом или на щите».

Юсов не исключил вероятности того, что Ил-76 ВКС РФ перевозил и боеприпасы, и пленных, которых россияне использовали как живой щит. А реакция агрессора и обстоятельства катастрофы, говорит он, были провокационными. В тот день действительно планировался обмен, но режим тишины не объявлялся над Белгородом, и Москва не сообщала заранее, что собирается использовать авиасообщение для перевозки пленных.

«Учитывая, что самолет был загружен на треть, по их версии, там могли быть и боеприпасы, потому что для такого этот самолет преимущественно и использовался. Там могли быть и боеприпасы и люди – как живой щит, поэтому это нужно тщательно выяснять. Работа в этом направлении продолжается», – добавил представитель ГУР.

Ранее глава ведомства Кирилл Буданов рассказал, что пока отсутствует достоверная и исчерпывающая информация по поводу того, кто именно мог на самом деле находиться на борту российского военно-транспортного самолета Ил-76.

В украинском Координационном штабе подтвердили, что 65 пленных из списка, который в день авиакатастрофы обнародовали российские пропагандисты, правда, должны были идти на обмен. По факту авиакатастрофы в Украине открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).