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СМИ: Активы McDonald's и Starbucks в России перешли к людям Кадырова

  • 30.01.2024, 14:41
СМИ: Активы McDonald's и Starbucks в России перешли к людям Кадырова

Стали известны подробности.

После ухода McDonald's и Starbucks с российского рынка началась активная борьба за лакомые кусочки западного бизнеса. В этом «бою» удалось победить окружению Кадырова, сообщает «24 Канал».

Бывший McDonald's в руках друзей Кадырова

Когда McDonald's ушел из России формальным владельцем сети ресторанов стал Александр Говор. Это очень малоизвестный бизнесмен, поэтому оппозиционные российские журналисты не поверили, что он мог стоять во главе такого масштабного соглашения.

Как удалось выяснить из-за отчетности компании новым активам McDonald's на самом деле перешли к сенатору Арсению Канокову, который ранее был президентом Кабардино-Балкарии. Эти же данные подтверждали и израильские журналисты, получившие запись телефонного разговора Магомеда Мусаева одного из участников этого соглашения.

Поскольку Каноков является сенатором, формально у него нет права заниматься бизнесом. Эту норму законодательства россияне научились легко обходить через доверенных лиц.

Кроме того, после полномасштабного вторжения компания Канокова взяла под контроль активы Starbucks и OBI, которые тоже ушли с рынка оккупантов. В соглашениях по этим двум компаниям задействованы люди главы Чечни Рамзана Кадырова также есть подозрения, что они имеют отношение и к переходу в руки Канокова активов McDonald's.

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