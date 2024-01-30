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ВСУ уничтожили десятки вражеских бронемашин между Красногоровкой и Степовым

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  • 30.01.2024, 15:51
  • 2,516
ВСУ уничтожили десятки вражеских бронемашин между Красногоровкой и Степовым

Видеофакт.

В сети опубликована видеозапись, на которой снята вражеская бронетехника во время боев с оккупантами между Красногоровкой и Степовым близ Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать по меньшей мере два десятка подбитой российской техники.

«Khorne Group 116-й бригады открывает пункт приема металлолома вражеской бронетехники, двигавшейся от Красногоровки в сторону Степового. Часть этих машин была уничтожена еще в прошлом году», - отмечает автор публикации.

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