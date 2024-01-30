Европарламент начал расследование связей латвийского депутата с ФСБ 1 30.01.2024, 17:56

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Татьяна Жданок

Фото: LETA, Zane Bitere

Вопрос будет вынесен на обсуждение на конференции председателей.

Европарламент начал внутреннее расследование в связи с сообщениями о том, что одна из его депутатов от Латвии — Татьяна Жданок — имеет связи с ФСБ. Об этом сообщает «Немецкая волна».

По словам представителя спикера Европарламента Роберты Метсолы, она «очень серьезно» относится к обвинениям. Метсола вынесет этот вопрос на обсуждение на конференции председателей 31 января.

На официальный запрос DW в пресс-службе Европарламента сообщили, что комментировать обвинения не будут, но указали, что обвинения в адрес Жданок из-за предполагаемого тайного сотрудничества с Россией появлялись в СМИ еще несколько лет назад.

Если по результатам расследования обвинения подтвердятся, это может привести к санкциям со стороны председателя Европарламента, отмечает DW. При этом снять депутата с должности Европарламент не может, однако при некоторых условиях это могут сделать власти Латвии.