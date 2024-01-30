Буданов: Идет наступление россиян 7 30.01.2024, 18:55

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Кирилл Буданов

Глава украинской разведки рассказал, когда у оккупантов закончатся силы.

Наступление страны-агрессора РФ в войне против Украины полностью иссякнет приблизительно в начале весны. Об этом 30 января в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала «Рада», сообщил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Сейчас идет наступательная операция РФ, она началась в ноябре 2023 года. По состоянию на сейчас – уже два с половиной месяца, как она идет. Результаты сами видите. Сказать, что они для них какие-то большие – точно это будет неправдой. К сожалению для нас, что определенное у них продвижение в полях все же есть, возле Авдеевки, то, что произошло. Но это не то, на что они рассчитывали», – сказал Буданов.

По его словам, оккупанты хотели как можно быстрее выйти на рубеж по реке Черный Жеребец в Харьковской области, а также выйти на админграницы Донецкой и Луганской области.

«Как вы сами понимаете, даже близко этого ничего нет. Но их наступление еще продолжается. Где-то в начале весны оно иссякнет уже полностью, – прогнозирует Буданов. – Как и по правилам любой игры: ты делаешь ход – противник делает ход. Сейчас ход противника. Он закончится – там начнется наш».