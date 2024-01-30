Французские фермеры заблокировали Париж 30.01.2024, 20:17

Протестующие перекрыли тракторами основные магистрали, ведущие в столицу Франции.

Протестующие фермеры в понедельник, 29 января, заблокировали тракторами главные автомагистрали вокруг Парижа, ограничив движение по ним и назвав это «осадой». К обеспечению общественного порядка в столице Франции привлечены 15 тысяч полицейских и жандармов. Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен призвал полицию проявлять сдержанность, но и от фермеров потребовал не заходить за «красные линии», в частности, не блокировать аэропорты. Массовые акции протеста аграриев проходят и в других регионах Франции, передает DW.

Французские фермеры недовольны падением их доходов из-за инфляции, увеличением импорта сельхозпродукции, бюрократией и новыми экологическими требованиями Евросоюза. Согласно последним, страны ЕС должны будут снизить использование пестицидов и удобрений, а также вернуть к 2030 году к естественному состоянию как минимум 20 процентов поверхности суши и морей в своих границах. Эти меры грозят сократить площадь сельхозземель и сделать земледелие менее рентабельным, опасаются аграрии. Многие из них боятся в результате разориться. «Наш конец будет означать для вас голод», «Без фермеров нет провольствия» - такие транспаранты размещены на тракторах демонстрантов.

На прошлой неделе правительство Франции уже заявило, что не будет лишать фермеров субсидий на дизельное топливо. Кроме того, в Париже согласились ослабить некоторые экологические требования. Однако протестующие фермеры считают, что этого недостаточно. Министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно заявил, что он и президент страны Эмманюэль Макрон будут добиваться изменения экологической политики Евросоюза. Премьер-министр страны Габриэль Атталь встретился с лидерами Национальной федерации профсоюзов сельхозпроизводителей и организации «Молодые фермеры», но об итогах этой встречи не сообщается.

В соседней с Францией Бельгии фермеры также перекрыли некоторые магистрали, протестуя против политики своего правительства в области сельского хозяйства. Кроме того, демонстрации аграриев с декабря продолжаются в Германии. Неделя массовых протестов завершилась 15 января десятитысячной акцией в Берлине. Однако после этого протесты не закончились — так, 28 января сотни фермеров и работников лесного хозяйства из нескольких федеральных земель ФРГ собрались на акцию в Магдебурге.

Немецких фермеров, так же как и их французских коллег, беспокоит запланированное правительством сокращение субсидий. В рамках экономии бюджетных средств в 2024 году аграриев ФРГ собирались лишить существующих уже более 70 лет скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам Минфина, эта мера помогла бы экономить для бюджета 480 млн евро ежегодно. Позже Берлин решил скорректировать свои планы — отменить льготы не полностью и одновременно, а постепенно и не в полном объеме. Однако фермеров такой компромисс не устраивает.