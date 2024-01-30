Украинка впервые в истории совершила космическое путешествие 30.01.2024, 23:39

С желто-голубым флагом.

Уроженка Одессы Лина Бороздина стала первой украинкой, совершившей космическое путешествие. Космотуристка ждала его почти 20 лет.

26 января компания Virgin Galactic совершила очередной коммерческий космический полет. На ее космическом самолете VSS Unity в путешествие отправились четверо туристов: уроженка Украина и гражданка США Лина Бороздина, Франц Гайдер из Австрии и американцы Роби Вон и Нил Корнсвит, говорится на сайте Virgin Galactic.

Это полет стал первым, во время которого все четыре места на борту Unity были заняты частными астронавтами. Одесситка стала 23-им пассажиром корабля, и в историю полетов Virgin Galactic вошла как «астронавт 023 Лина Бороздина из Украины и Невады, США».

Женщина родилась и выросла в Одессе, впоследствии переехала в Соединенные Штаты, где работает химиком. Она приобрела билет в это путешествие еще в 2005 году. В 2010 году Бороздина рассказала в интервью Esquire, что осуществление мечты обошлось ей в 200 тысяч долларов (сейчас билет стоит 450 тысяч).

«К шести годам я знала все созвездия. Малая Медведица была моим любимым, поскольку ее было так трудно найти. Теперь я изобретаю клиническую ДНК — практически создаю жизнь из ничего. Но все же одна из моих любимых вещей — это лежать на спине и смотреть на черное небо. Безграничность пространства дарит мне позитивные ощущения. Когда я росла в Одессе, идея полета в космос была чем-то вроде Диснейленда. Когда я приехала в Америку, я много работала, приходилось спать у людей на диванах. Чтобы заплатить за поездку, я взяла кредит под залог своего дома на 20 лет, и каждый месяц делаю платежи для его оплаты», — делилась она.

В космическое путешествие женщина отправилась в форме с двумя флагами — Украины и США — и нашивкой в виде розовой ленты, которая является международным символом борьбы с раком молочной железы.

«Я пережила рак груди почти 15 лет назад. Мне повезло с ранним выявлением. … Я надела нашивку, чтобы напомнить женщинам и некоторым мужчинам о раннем выявлении [рака]», — рассказала космотуристка в Instagram.

Кроме этого, с собой женщина взяла украинский флаг и небольшого игрушечного гнома, который стал первым гномом, побывавшим в космосе.

Напомним, первая миссия Virgin Galactic под названием Galactic 01 стартовала в июне 2023 года. Уже в августе состоялся второй коммерческий полет ее корабля VSS Unity, ставший первым полетом с космическими туристами. К этому времени компания осуществила уже шесть таких миссий.

В декабре основатель Virgin Galactic миллиардер Ричард Брэнсон заявил, что у его бизнес-империи больше нет денег на широкую поддержку космических путешествий. Компания объявила о сокращении рабочих мест и прекращении коммерческих рейсов на 18 месяцев (начиная с 2024 года) с целью экономии средств для строительства нового самолета Delta, который будет вмещать не четырех, как Unity, а шестерых пассажиров.