В Москве и области прогремела серия взрывов на электростанциях 8 31.01.2024, 8:06

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Над российской столицей поднялся «гриб» черного дыма.

30 января в Москве и области поочередно взорвались две электростанции.

Во вторник вечером, 30 января, в столице РФ Москве прогремел взрыв рядом с ТЭЦ-23 (теплоэлектроцентраль в Восточном административном округе), после чего в небо поднялся столб черного дыма. Инцидент произошел в районе Гольяново.

В сети публиковали кадры, на которых видно, что на место ЧП съехались скорые и пожарные автомобили. Сначала росСМИ писали, что на территории ТЭЦ могло произойти короткое замыкание, из-за которого якобы взорвался трансформатор.

По данным СМИ, «хлопок» на ТЭЦ-23 был вызван повреждением кабельной линии. Там также заявили, что перебоев со светом и водой не возникло, а в результате взрыва «никто не пострадал».

Утром жители подмосковного Подольска тоже заметили вспышку. Канал Рен-ТВ пишет, что «по одной из версий, на электроузле Московских центральных диаметров произошло короткое замыкание». На месте происшествия заметили машины экстренных служб.

Тем временем блогер Анатолий Несмиян заметил, что причина вечернего ЧП на электростанции не ясна: «Либо что-то очередное техногенное, либо что-то прилетело, как утром на подмосковную подстанцию».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пока не нашел времени, чтобы прокомментировать хлопки.

Пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина также не освещает ЧП на электростанции в городе.