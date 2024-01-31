ГУР добыло секретную информацию Минобороны РФ 31.01.2024, 8:15

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Опубликованы документы, полученные в результате взлома «жирной» цели.

30 января 2024 года в результате кибератаки «лег» сервер Министерства обороны России, который использовался для спецсвязи. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как говорится в сообщении, операцию в киберпространстве противника осуществили специалисты ГУР МО Украины.

«В результате кибератаки прекращен обмен информацией между подразделениями Минобороны РФ, которые пользовались указанным расположенным в Москве сервером», - отмечают в ГУР.

Кроме того, в разведке добавили, что программное обеспечение на атакованном сервере было утверждено ФСБ РФ как такое, что соответствует государственным стандартам защиты информации.

«Соответствующий софт устанавливали на различных стратегических объектах государственного сектора России, в частности - военных. Кибероперация - продолжается», - резюмировали в ГУР.