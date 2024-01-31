В Беларуси ввели масштабные новшества для «тунеядцев» 6 31.01.2024, 8:31

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Они касаются и уехавших за границу, и оставшихся в стране.

Чиновники ввели очередные новшества для «тунеядцев». Они затрагивают как тех, кто уехал за границу, так и тех, кто находится в стране. Новшества вводят постановлением правительства. К примеру, появятся изменения для семей с детьми, индивидуальных предпринимателей и огородников. Также в «тунеядской» базе будут фиксировать тех, кто выезжает из Беларуси через Россию. Напомним, попавшие в «иждивенцы» по полным тарифам оплачивают некоторые жилищно-коммунальные услуги.

Что изменяют для ИП

Одно из новшеств касается индивидуальных предпринимателей. Для них ввели условие освобождения от «тунеядства» — уплата подоходного налога. То есть быть просто зарегистрированным ИП и не вести деятельность теперь не получится. Напомним, сейчас белорусы, которые работают как ИП, считаются занятыми в экономике. При этом минимальная сумма налогов, которую надо им внести, чтобы не считаться «иждивенцами», не прописана (ранее был минимум в 20 базовых, но его отменили вместе с налогом на «тунеядство», вместо этого сбора ввели оплату за ЖКУ по полным тарифам). Но на практике возникают вопросы к тем ИП, которые не уплачивают сборы больше года.

Какое новшество появилось для огородников

Еще одно изменение касается тех, кто занимается растениеводством или животноводством на своем земельном участке. Сейчас такое занятие освобождает от «тунеядства». Одно из условий — участок этот должен находиться за чертой столицы и областных городов. Это значит, если вы активно выращиваете томаты или огурцы у себя на даче, разводите кроликов или кур и можете это подтвердить в «тунеядской» комиссии, то вас могут исключить из этой базы.

Эти требования остались. Но теперь чиновники добавили новые условия: те, кто занимаются растениеводством или животноводством на своем земельном участке, не могут отсутствовать в Беларуси суммарно больше 30 дней в течение одного квартала. Иначе их зачислят в «тунеядцы». Также появился пункт об обязательной регистрации по месту жительства в Беларуси тех, кто что-то выращивает и не хочется числиться в «иждивенцах».

Напомним, в 2022 году чиновники ввели изменение, по которому «тунеядцами» считаются те, кто уехал за границу больше чем на 30 дней, даже если трудится или учится за рубежом. Но здесь есть исключение, это не касается тех, кто работает или проходит обучение в странах ЕАЭС — России, Казахстане, Армении, Кыргызстане. Еще исключение — выезд на лечение или в командировку.

По всей видимости, в случае с огородниками, введенное ранее условие отсутствия в стране 30 дней не работало.

Что меняется для семей с детьми

Чиновники вводят новшества также для белорусок, которые воспитывающие ребенка до 7 лет или у которые трое и больше несовершеннолетних детей. Чтобы не считаться «тунеядцами», нужно фактически проживать в Беларуси — то есть находиться за пределами страны не больше 30 дней в течение одного квартала (как и в случае с огородниками). Исключение — выезд за границу на лечение или оздоровление. Такое же требование ввели и для тех, кто воспитывает ребенка до 18 лет, у которого есть инвалидность. Напомним, в случае воспитания несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью занятыми в экономике могут считаться как мужчина, так и женщина (если речь ребенке до 7 лет, то такое право есть только у женщин).

Как и с огородниками, в случае с теми, кто воспитывает детей, также были разночтения — распространяется ли на них правило отсутствия в стране 30 дней или нет. Но теперь чиновники однозначно прописали этот момент.

Изменения для сдающих в аренду недвижимость

Сейчас сдача в аренду недвижимости и машино-мест освобождает от «тунеядства», если человек уплачивает подоходный налог с физлиц с такого дохода. Чиновники уточнили, что такой сбор должен быть внесен «в фиксированных суммах с такого дохода» (этот налог поднимут с 1 февраля). То есть власти прописали, что налог должен быть уплачен определенного размера, быть фиксированным.

Выезд через Россию также будут фиксировать в «тунеядской» базе

Погранкомитет будет передавать в «тунеядскую» базу данные о выезде белорусов за границу через Россию. Такие данные этому ведомству будет передавать МВД, которое в свою очередь получает такие сведения от своих российских коллег. Напомним, Погранкомитет ежемесячно передает в «тунеядскую» базу данные о тех, кто уехал за границу больше, чем на 30 дней.

Также чиновники введут некоторые изменения по работе «тунеядских» комиссий.