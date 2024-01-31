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Задержаны пять работников стеклозавода «Неман» в Березовке

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  • 31.01.2024, 9:00
  • 4,796
Задержаны пять работников стеклозавода «Неман» в Березовке

Лукашисты провели облаву на предприятии.

На стеклозаводе «Неман» в Березовке 30 января задержали пятерых сотрудников. Об этом силовики сообщили в одном из своих телеграм-каналов.

По их данным, задержанные «распространяли экстремистские материалы в интернете». Также отмечается, что силовики изменили свой график облав на завод и пришли не в пятницу, как обычно, а во вторник.

Где в настоящее время находятся задержанные, неизвестно.

Недавно похожую облаву устроили на «Щучинагрохимсервис», тогда были задержаны около десяти человек. Их обвинили в распространении «экстремистских» материалов. По данному факту проводится проверка.

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