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ВСУ пошли вперед под Горловкой и освободили территории, оккупированные с 2014 года

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  • 31.01.2024, 9:08
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ВСУ пошли вперед под Горловкой и освободили территории, оккупированные с 2014 года

Появилось видео успешного штурма российских позиций.

Украинские войска восстановили утраченные позиции северо-западнее Горловки в Донецкой области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

На видео с геолокацией, опубликованном 29 января, видно, как украинские войска атакуют и захватывают несколько позиций примерно в трех километрах северо-западнее Горловки.

Сама же Горловка оккупирована с 2014 года. Российские оккупационные силы контролировали освобожденный ВСУ участок еще до полномасштабного вторжения.

В результате успешного штурма украинские военные заняли российские позиции возле Горловки, которые оккупанты контролировали еще с весны 2024 года.

Кадры успешного штурма этого участка бойцами 225 отдельного штурмового батальона опубликовал Александр Сырский.

Для поддержки продвижения украинских войск привлекли западную 155-мм артиллерию, применявшую кассетные боеприпасы по российской пехоте. Ее работу корректировали ударные беспилотники. Также дроны производили сбросы взрывчатки на противника и контролировали ход операции.

Вся операция по продвижению в направлении Горловки проходила в темное время суток. В работе применили беспилотники с тепловизорами.

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