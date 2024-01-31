Стало известно, какие белорусские медучреждения лишат бюджетных средств

Стало известно, какие белорусские медучреждения лишат бюджетных средств1
- 31.01.2024, 9:40
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Новые условия вступают в силу с 2 февраля.
Организации здравоохранения, не прошедшие повторно аккредитацию, будут лишаться бюджетного финансирования.
Об этом говорится в постановлении Совета министров № 60, которое было опубликовано 31 января на Национальном правовом интернет-портале.
В документе указывается, что государственные организации здравоохранения, не прошедшие повторно медицинскую аккредитацию на соответствие базовым критериям медицинской аккредитации, не будут получать средства республиканских и местных бюджетов на следующий финансовый год на текущие расходы (за исключением коммунальных услуг) на оказание видов медпомощи по профилям заболеваний, состояниям, синдромам, на которые отсутствует свидетельство о соответствии базовым критериям медицинской аккредитации.
В приложении к постановлению перечисляются организации здравоохранения, подлежащих медицинской аккредитации, виды оказываемой ими медицинской помощи по профилям заболеваний, состояниям, синдромам. Ранее в списке было 129 организаций, а в новой редакции — 464. Он дополнен поликлиниками, реабилитационными центрами и другими медучреждениями.
Постановление вступает в силу с 2 февраля.