Взрвывы в Санкт-Петербурге: беспилотник атаковал завод «Невский мазут» 14 31.01.2024, 10:46

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Вспыхнул пожар, на предприятии — серьезные разрушения.

Сегодня ночью беспилотник атаковал территорию завода «Невский мазут» в российском Санкт-Петербурге.

Звуки нескольких мощных взрывов сегодня ночью слышали в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, живущих в Невском и Колпинском районах, а также в центре, от звука у некоторых задрожали стекла. Позже стало известно, что БПЛА атаковал завод «Невский мазут».

Об этом сообщают российские издания «Фонтанка» и «Mash на Мойке».

Дрон удалось сбить, когда он пролетал над Колпино. По информации изданий, БПЛА пытались сбить с помощью С-400 «Триумф».

Дрон смог долететь до Невского района Петербурга и упал на территорию завода «Невский мазут», повредив несколько цистерн.

Издание добавляет, что в аэропорту Пулково вводили план «Ковер» с 03:53 по 05:11.

По словам очевидцев, после падения беспилотника в Петербурге на территории завода «Невский мазут» по адресу Глухоозерское шоссе, 15, к 9 утра подъезды к предприятию перекрыты спецслужбами, а на его территории наблюдается задымление и пожар. Беспилотник атаковал завод около 4.20 утра.

«Фонтанка» также написала о том, что жителей Санкт-Петербурга этим утром разбудил мощный взрыв, который был слышен в разных частях города.

«Живем на проспекте Пятилеток в СПб. Около 5 утра что-то сильно грохнуло за окном. В принципе, похоже на гром, но только один раскат», «04:47, громкий хлопок или взрыв в районе Таврической улицы», «В 4:45–47 был очень сильный взрыв. В Красногвардейском, Невском и Центральном затряслись стены и окна», «В Колпино и Тельмана в начале пятого был слышен громкий хлопок, может, переход самолета на сверхзвук», «Что-то только очень громко бахнуло в районе Московского вокзала, в квартире окна задребезжали», – наперебой жаловались россияне.

«Фонтанка» также опубликовала видео с супервидовых веб-камер: на нем отчетливо слышен звук мощного взрыва, после которого на автомобилях сработала сигнализация. Работа ПВО при этом не слышна.

На территории «Невского мазута» после атаки БПЛА — существенные разрушения. Уничтожены постройки, цистерны, машины.

Напомним, накануне, 30 января, в Москве произошел взрыв рядом с ТЭЦ. После него в небо поднялся «гриб» черного дыма.