Нефтеперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге атаковал дрон ГУР

Нефтеперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге атаковал дрон ГУР3
- 31.01.2024, 11:22
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В украинских спецслужбах раскрыли подробности.
Этой ночью украинский дрон упал на территории Невского НПЗ в российском Санкт-Петербурге. За этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в спецслужбах.
Как пояснил собеседник, россияне пытались сбить украинский БПЛА из комплекса С-400 - это самая мощная система ПВО, находящаяся в арсенале врага. Однако ущерб не оказался эффективным - дрон все равно упал на территории Невского НПЗ.
«Показательно именно то, что для поражения наших дронов они использовали именно С-400. Очень интересно, как работает это российское ПВО, поскольку после якобы сбития дрона он все равно упал на территорию нашей цели», - пояснил источник.
По информации издания, за операцией стоит ГУР МО.
Напомним, сегодня ряд российских Telegram-каналов написали о падении дрона на территории нефтеперерабатывающего завода «Невский мазут» в Санкт-Петербурге.
Предварительно взрыв на НПЗ услышали около 04:00. Россияне утверждают, что хотя дрон и «удалось сбить», от его падения все же были повреждены несколько цистерн и автомобилей.
Также известно, что во время атаки БПЛА в местном аэропорту Пулково был введен план «Ковер».