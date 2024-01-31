Нефтеперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге атаковал дрон ГУР 3 31.01.2024, 11:22

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В украинских спецслужбах раскрыли подробности.

Этой ночью украинский дрон упал на территории Невского НПЗ в российском Санкт-Петербурге. За этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в спецслужбах.

Как пояснил собеседник, россияне пытались сбить украинский БПЛА из комплекса С-400 - это самая мощная система ПВО, находящаяся в арсенале врага. Однако ущерб не оказался эффективным - дрон все равно упал на территории Невского НПЗ.

«Показательно именно то, что для поражения наших дронов они использовали именно С-400. Очень интересно, как работает это российское ПВО, поскольку после якобы сбития дрона он все равно упал на территорию нашей цели», - пояснил источник.

По информации издания, за операцией стоит ГУР МО.

Напомним, сегодня ряд российских Telegram-каналов написали о падении дрона на территории нефтеперерабатывающего завода «Невский мазут» в Санкт-Петербурге.

Предварительно взрыв на НПЗ услышали около 04:00. Россияне утверждают, что хотя дрон и «удалось сбить», от его падения все же были повреждены несколько цистерн и автомобилей.

Также известно, что во время атаки БПЛА в местном аэропорту Пулково был введен план «Ковер».