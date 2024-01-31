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ВСУ пощадили оккупанта, принявшего «самое правильное решение в жизни»

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  • 31.01.2024, 15:07
  • 7,308
ВСУ пощадили оккупанта, принявшего «самое правильное решение в жизни»

Видеофакт.

Украинские защитники проявили снисхождение российскому солдату, который, получив осколочное ранение, решил сдаться в плен.

Соответствующее видео было опубликовано ими в соцсетях.

На нем видно, как оккупант пытается спрятаться от аэроразведчиков Сил обороны в окопе, однако, когда беспилотник сбрасывает туда гранату, перепуганный россиянин принимает самое правильное решение в своей жизни и начинает махать руками, подавая оператору знаки о своей готовности сдаться.

В свою очередь военнослужащие ВСУ решили пощадить раненого врага, указав ему с помощью дрона дорогу к точке, где его уже ждали несколько украинских бойцов.

Стоит также отметить, что российские военные нередко идут на обман, поднимая руки, не сложив при этом своего оружия, либо и вовсе, уже сдавшись беспилотнику, убегают и пытаются спрятаться.

В связи с этим украинские военные относятся к таким вот желающим «сдаться в плен» с большой осторожностью.

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