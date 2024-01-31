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В Беларуси нашли 72 дома с превышенным содержанием радона

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  • 31.01.2024, 15:12
  • 4,496
В Беларуси нашли 72 дома с превышенным содержанием радона

Повышенное содержание радона представляет опасность.

Научно-практический центр гигиены отчитался о проведении мониторинга содержания радона в жилых помещениях. Превышение его содержания выявлено в 72 зданиях из 3944 обследованных.

«Радон – это 40-70 % дозы облучения населения от всех природных и техногенных источников ионизирующего излучения. Повышенное содержание радона увеличивает риск рака легких и лейкоза у детей», – отметили в НПЦ гигиены.

Также в рамках мониторинга были отобраны 22 пробы воды в сельской местности. В них превышения норм содержания радона не выявлено.

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