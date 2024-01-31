СМИ: В Гомеле будут судить военного, ответственного за нападение на Украину 2 31.01.2024, 15:43

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Владислав Бруев

По странному обвинению.

В суде Советского района Гомеля будет рассматриваться уголовное дело в отношении полного тезки начальника Гомельской пограничной группы полковника Владислава Бруева. Его обвиняют по части 1 статьи 178 Уголовного кодекса Беларуси — «разглашение врачебной тайны».

Несмотря на такое редкое и нехарактерное для военнослужащего обвинение, «Флагшток» полагает, что перед судом действительно предстал начальник Гомельской пограничной группы.

На это указывает то, что второй обвиняемый по делу — Александр Войнов. По информации «Флагштока», подполковник А. В. Войнов являлся начальником отдела кадров Гомельской пограничной группы.

Полное обвинение в УК звучит так: «Умышленное разглашение медицинским, фармацевтическим или иным работником без профессиональной или служебной необходимости сведений о наличии заболевания, диагнозе или результатах медицинского освидетельствования пациента».

Обвиняемым грозит штраф или лишение права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью.

Ранее Бруев часто выступал в государственной прессе. В июле 2023 года ему присудили звание «Человек года» в номинации «Служу Отечеству». Последнее его публичное появление зафиксировано 14 октября 2023 года.

По информации сайта Госпогранкомитета, Бруев сегодня продолжает числиться начальником Гомельской пограничной группы.

Владислав Бруев — один из тех, кто несет ответственность за вооруженное вторжение в Украину российских войск с территории Гомельской области. По этой причине он включен в санкционный список Украины, Евросоюза, Швейцарии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии.

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Бруев является уроженцем украинского Харькова. Кроме пограничного факультета Военной академии РБ Бруев проходил обучение также в Академии Федеральной службы безопасности РФ. Гомельскую пограничную группу Владислав Бруев возглавляет с декабря 2017 года.