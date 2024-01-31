В России умер музыкант группы «Машина времени» 1 31.01.2024, 15:55

3,018

Юрий Ильченко

Ему было 72 года.

В возрасте 72 лет скончался известный российский рок-музыкант Юрий Ильченко.

По информации российских СМИ, первым о смерти рок-музыканта рассказал журналист Владислав Бачуров.

Он сообщил, что Юрию Ильченко было 72 года. Болел ли в последнее время, артист, не сообщается.

«Умер «ты можешь ходить как запущенный сад, а можешь все наголо сбрить», — написал Бачуров, опубликовав строки из песни группы «Машина времени».

Известно, что Ильченко родился в Ростове-на-Дону в 1951 году, потом переехал в Санкт-Петербург. С детства он увлекался музыкой и в 18 лет легко попал в группу «Мифы», где взял на себя клавишные партии, а также игру на ритм-гитаре. Он также был в составе ленинградской группы «Земляне» и московской группы «Машина времени». Кроме того, Юрий обладал ярким вокалом.