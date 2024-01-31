Украина вернула 207 бойцов из российского плена 31.01.2024, 16:00

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Стало известно, кто попал в их число.

Сегодня, 31 января, между Украиной и Россией прошел обмен пленными. Домой вернулись 207 украинцев.

Об этом сообщается в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

«Наши - дома. 207 ребят. Возвращаем несмотря ни на что. Помним о каждом и каждой в плену. Воины и гражданские. Должны вернуть всех. Работаем над этим», - написал президент Украины.

Как рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, среди вернувшихся домой украинцев - воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, а также Национальной полиции - рядовые, сержанты и офицеры. Среди воинов есть и защитники Мариуполя, которые были на «Азовстали», острова Змеиный, а также те, кто воевал на ряде направлений.

50-й обмен пленными

По словам уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, сегодня состоялся 50-й обмен пленными между Украиной и Россией.

«Ребят, которые уже сегодня за долгое время услышали голоса своих родных, переполняли эмоции. Не менее эмоционально на звонки реагировали и семьи, которые ждут своих отцов, сыновей, братьев», - отметил Лубинец и добавил, что дальше воинов ожидает отдых и реабилитация.

Обмены пленными

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, Киев и Москва провели ряд обменов военнопленными. Несмотря на то, что с августа враг заморозил процесс, уже 3 января между странами прошел крупнейший обмен пленными с начала войны. Тогда же домой вернулись 230 защитников.

24 января Украина и Россия должны были провести 50-й обмен пленными, но он был сорван из-за падения самолета Ил-76 под Белгородом. Россияне заявили, что на борту самолета якобы были десятки украинских пленных. Но Украина не подтверждает это.

Позже Главное управление разведки отмечало, что сорванный обмен должен был быть одним из крупнейших за время войны.