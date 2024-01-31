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На Беларусь надвигается фронт окклюзии

  • 31.01.2024, 16:26
На Беларусь надвигается фронт окклюзии

Какую погоду принесет.

Завтра погода подпортится. К обеду с северо-запада на территорию РБ выйдет фронт окклюзии, сообщают синоптики.

Прогнозируется облачная с прояснениями погода, ночью на севере страны, днем на большей части территории пройдут осадки (дождь, снег, мокрый снег). Местами возможны слабый гололед, на дорогах образуется гололедица.

Ветер юго-западный от умеренного до порывистого, днем в отдельных районах — сильный порывистый.

Температура воздуха в течение суток составит −3…+5 °С.

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