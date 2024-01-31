«Никакими пряниками удержать людей не удается» 1 31.01.2024, 17:37

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Бывший чиновник прокомментировал изменения в закон о «тунеядцах».

Бывший чиновник, предприниматель рассказал об изменениях в закон о «тунеядцах», цель которых — ущипнуть выезжающих из страны.

— Всем нам известен метод «кнута и пряника». Так вот, в Беларуси чем дальше, тем меньше пряников и больше кнутов, — аллегорично высказался по поводу последнего документа правительства, касающегося выехавших из страны, Николай Лысенков в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — И это довольно логично для белорусского режима.

Власти загнаны в угол. Речь уже не идет о каком-то развитии экономики страны в целом, там, главное, верхушке удержаться и сохранить то, что она имеет.

И Лукашенко, и все остальные понимают, что в их ситуации никакие пряники больше не помогут. Удерживать свою власть они могут только на страхе и постоянных запугиваниях во всем — и в политической системе, и в общественной жизни, и в экономике.

До уехавших добрались давно, потому что поняли, что произошел катастрофический отток людей из страны. И это, в первую очередь, трудоспособные люди.

Массовый отъезд продолжается. По-хорошему удержать людей не удается. Поэтому нужно пытаться их запугать. Вдруг это кого-то остановит?

Кроме того, режим понимает, что любой, выехавший за границу, моментально прозреет по поводу «загнивающего Запада» и «белорусской стабильности».

Я до сих пор общаюсь с белорусскими чиновниками. Некоторые имеют визы и даже приезжают в западные страны.

На расспросы они кивают и молчат, даже здесь боятся говорить об условиях своей жизни в Беларуси.

Однако совершенно точно, что они все понимают. Более того, все, кто на что-то способен, тоже стараются уехать. Я встречаю здесь бывших чиновников, руководителей предприятий, силовиков, которые переезжают и работают простыми разнорабочими, дальнобойщиками.

Когда говорил с одним бывшим директором предприятия, он признался, что здесь для него главное — «возможность спокойно спать».

Допустим, попадая в ту же Польшу, все прекрасно видят разницу. Особенно эмоциональны те, кто помнят, в каком состоянии эта страна и наша были 30 лет назад, когда у нас к власти пришел Лукашенко.

В результате сегодня Беларусь — беднейшая страна в регионе, а Польша является самой динамично развивающейся экономикой в Евросоюзе, у которой за последние 20 лет не было падений. Представьте, если бы шли такими темпами, белорусы могли бы жить еще лучше.

— Как вы считаете, изменения в закон о «тунеядцах», в первую очередь направлены на то, чтобы остановить отток людей или заработать какие-то деньги?

— Этим постановлением власти хотят еще раз хоть как-то ущипнуть людей, которые уехали. Чтобы ухудшить им жизнь, заставить заплатить чуть больше.

Но, очевидно, что много заработать за счет этого документа не удастся.

Если говорить конкретно об упоминаемых там категориях, то многие предприниматели действительно уехали за границу, не закрыв свои ИП. Работают в других странах, а числятся ИП в РБ.

Хозяевам личных подсобных хозяйств разрешили уезжать в отпуск только на месяц. Остальное время они обязаны сидеть дома и разводить курочек, как крепостные.

Что касается семей с детьми-инвалидами, то как раз этот шаг вполне логичный. В той же Польше, допустим, есть социальная программа 800+, по которой всем детям до 18 лет выплачивают 200 долларов в месяц. При этом главным условием является, чтобы ребенок находился на территории Польши.

Но все равно это все из разряда, к чему еще можно придраться. Потому что по большому счету, документ направлен, повторюсь, на устрашение. Для того, чтобы как-то сдержать отток людей.

Понятно, что едва ли это поможет. Особенно тем, кто попробовал работать и зарабатывать в Европе.