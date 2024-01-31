«Лукашенко не контролирует ситуацию в стране» 5 31.01.2024, 18:21

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Андрей Шарендо

Что стоит за новой волной репрессий в Беларуси?

С 23 января более 200 человек подверглись преследованиям в ходе массовой облавы силовиков на родственников политзаключенных.

В отношении некоторых возбудили уголовные дела, а кого-то осудили по административным статьям. Сайт Charter97.org попросил прокомментировать новую волну репрессий активистa гражданской кампании «Европейская Беларусь», мужa политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк Андрея Шарендо:

— Начну с того, что цифра, названная правозащитниками, явно неполная. Репрессии намного масштабнее. У меня есть сведения, что только в одном Бресте за 23-24 января было задержано более 70 человек. Скорее всего, речь идет про сотни задержанных.

Известно, что большинство из них — это женщины. Матери, жены, бабушки политзаключенных или экс-политзаключенных. Также силовики приходили, стучались и к простым людям, которые просто передавали в СИЗО посылки, передачи или денежные переводы.

— С чем связана волна репрессий среди родных политзаключенных?

— Не зря все это началось за месяц до «выборов» в «парламент». Сегодня «выборы» — стресс для режима. Лукашисты понимают, что большинство белорусов, выступивших против них в 2020-ом, остались в стране. Сейчас Лукашенко не контролирует умы людей и ситуацию в стране в целом. Вот они и устроили новую волну репрессий.

К слову, задержаны сотни человек, но я не видел ни одного так называемого покаянного видео. Это означает, что задержанные не сломались даже под сильным давлением. Герои держали оборону.

Я советовал бы белорусам иметь два мобильных телефона. Один — использовать для важных переписок, мессенджеров, соцсетей. Другой, «чистый», носить с собой, чтобы в случае чего предоставить силовикам. Наша борьба продолжается.

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