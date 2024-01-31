ГУР: Россия не вернула людей, которые были в списке на освобождение в день падения Ил-76 31.01.2024, 18:39

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Их не было в числе тех, кого Украине удалось вернуть сегодня.

Во время 50-го обмена военнопленными в среду, 31 января, Россия не вернула людей, которых должна была обменять в день падения военно-транспортного самолета Ил-76 24 января.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии «Голосу Америки».

Ранее 31 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном обмене военнопленными, в результате которого в Украину вернули 207 человек, среди которых — защитники Мариуполя, Херсона, бойцы с острова Змеиный, морпехи и боевые медики с Азовстали.

Минобороны страны-агрессора в свою очередь сообщило о передаче Украине 195 военнопленных ВСУ в обмен на 195 российских военнослужащих.