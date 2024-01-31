Биткоин закрыл в плюсе пятый месяц подряд 31.01.2024, 19:19

Что влияло на рынок в январе.

За январь биткоин вырос в цене примерно на 2%, но сам месяц для него сопровождался высокой волатильностью, наблюдавшейся на фоне выхода на рынок группы спотовых биржевых фондов (ETF) и денежными потоками в этих фондах.

Первая криптовалюта закрывает в плюсе уже пятый месяц подряд. В последний раз подобное наблюдалось на рынке в период с октября 2020 по март 2021 года, когда цены на фондовом и криптовалютном рынках подпитывались стимулирующими выплатами населению. За 2023 год биткоин взлетел в цене более чем на 150% в преддверии долгожданного запуска спотовых ETF в США.

Участники рынка ожидали, что запуск биржевых фондов от таких компаний, как BlackRock или Fidelity Investments, обеспечит значительный приток капитала в криптовалюту. По данным Bloomberg, новые ETF совокупно привлекли более $1 млрд капитала в первый день торгов, и, по оценке издания, у группы биткоин-фондов был самый успешный запуск в истории всего рынка ETF.

Однако после начала торгов акциями новых ETF на биржах курс биткоина в течение 12 дней упал более чем на 20%. Один из фондов — Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) — был преобразован в ETF из закрытого траста, запущенного еще 10 лет назад. После преобразования его инвесторы стали ежедневно массово выводить активы, что совпало с планомерным снижением цены биткоина. К концу января темпы вывода средств из GBTC снизились, что помогло криптовалюте отыграть потери.

После падения с максимума в $49 тыс. к концу месяца биткоин подорожал на 10%. С 25 января BTC вырос с $39,9 тыс. до $43,3 тыс., по данным на 31 января.

В комментарии для Bloomberg ответственный за стратегию по цифровым активам в компании Fundstrat Global Advisors Шон Фаррелл назвал замедление оттока средств из фонда компании Grayscale «существенным положительным фактором для настроения рынка». Grayscale Bitcoin Trust является крупнейшим из одобренных фондов с активами под управлением в размере $20,8 млрд.

С 11 января, когда начались торги паями ETF на биржах, отток средств GBTC уже составил около $5 млрд. В отличие от публичных адресов криптокошельков фонда, которые отслеживают аналитические сервисы, данные о действиях конкретных инвесторов недоступны в открытом виде. Как выяснили журналисты Coindesk, за продажей активов фонда как минимум на $1 млрд стоит текущее руководство обанкротившейся в 2022 году криптобиржи FTX и связанных с ней компаний и фондов.

Кроме того, после преобразования фонда от Grayscale в ETF его ранние инвесторы воспользовались возможностью выйти из своих позиций в GBTC, что также стало одним из факторов оттока средств. Они долго держали паи фонда со значительным дисконтом к стоимости биткоина как базового актива, платя достаточно высокую комиссию и не фиксируя убыток в ожидании получения фондом статуса ETF.

Сейчас, по данным аналитической компании Kaiko, отток составляет в среднем около $500 млн в день.

«Хорошая новость в том, что объемы торгов и оттоки демонстрируют признаки замедления, оказывая столь необходимую поддержку биткоину», — пишут аналитики Kaiko в еженедельном отчете. — Хотя отток средств из GBTC был ожидаемым и частично компенсировался притоком средств в другие недавно запущенные спотовые ETF, влияние на сентимент рынка было по-настоящему значительным».

Аналитик рынка ETF в Bloomberg Джеймс Сейффарт, ссылаясь на внутренние данные, написал в X (ранее Twitter), что 30 января суточный отток средств из GBTC снизился до $191,7 млн.

«ETF сами по себе не являются рынком», — написал Сейффарт. Да, сейчас они составляют большой кусок пирога, но есть еще много чего. Приток средств в биткоин-ETF может совпадать с падением цен на биткоин. Оттоки могут совпадать с ростом цен».

Аналитики Kaiko аналогично поднимают вопрос о влиянии активности в новых ETF на рынок, в частности, представляют ли они собой приток нового капитала на рынок или просто переключение инвесторов между инвестиционными продуктами. Ожидается, что более четкая картина сформируется в ближайшие месяцы.