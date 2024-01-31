Во время обмена пленными Украина передала России одного белоруса 31.01.2024, 20:02

Максим Запека

Он воевал в составе ВС РФ.

Среди пленных, которых Украина 31 января отдала в Россию, был белорус, воевавший в составе российских формирований. Это Максим Запека, передает «Радыё Свабода».

«Запеку сегодня обменяли. Как и других российских пленных, его передали российской стороне», — сообщили «Хочу жить», созданном в Украине для российских военных. Другие детали обмена не сообщаются.

Вместе с тем украинская сторона говорит, что среди тех, кто вернулся по обмену в Украину, нет белорусских добровольцев, попавших в российский плен.

Ранее сообщалось о трех гражданах Беларуси, попавших в плен к украинцам. Кроме запеки были еще Андрей Герилович и Максим Зезюльчик.

Запека попал в плен в октябре 2023-го под Бахмутом в Донецкой области. В плену он сказал, что работал в Москве сварщиком, а до России был каменщиком в Беларуси. Парень заявил, что участвовал в так называемом восстановлении Мариуполя, уничтоженного росcиянами. А потом его отправили подписывать контракт на службу в армии.

«Пришла разнарядка, чтобы мы подписывали контракт. Я был третьим из четырех. Подписывали контракт в Москве, в областном военкомате», — рассказал Запека.

Белорус говорил, что подписал контракт на службу в российской армии, так как были нужны деньги. По словам Запеки, родственники плохо отнеслись к его решению идти служить в российскую армию. Также он говорил, что друзья в Беларуси вообще негативно относятся к российской войне в Украине.