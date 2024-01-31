закрыть
31 января 2024, среда, 21:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Страсбурге прошел митинг детей фермеров

  • 31.01.2024, 20:11
  • 1,082
В Страсбурге прошел митинг детей фермеров

Дети выехали в центр города на педальных тракторах.

Уже несколько дней французские фермеры блокируют автомобильное движение по всей стране в знак протеста против падения доходов из-за инфляции, увеличения импорта сельхозпродукции из-за рубежа и планов ЕС, которые, в частности, предполагают сокращение вредных выбросов и уменьшение объема вносимых удобрений. Наименее шумная и, вероятно, наиболее милая акция прошла сегодня, 31 января, в Страсбурге, где около 40 детей фермеров из местного профсоюза проехались по центру города на педальных тракторах с транспарантами в поддержку своих пап и мам. Взрослые организаторы митинга заявили, что таким образом они хотят «донести требования фермеров до жителей Страсбурга». «Зеркало» показывает, как прошел протест детей французских аграриев.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса
Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко