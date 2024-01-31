Запасы валюты в российских банках рухнули до минимума за 13 лет 3 31.01.2024, 20:17

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Санкции отрезают экономику РФ от связей с западными рынками, а клиенты спешно выводят деньги за рубеж.

Российская банковская система продолжает двигаться к «валютному голоду» по мере того, как санкции отрезают экономику от связей с западными рынками, а клиенты спешно выводят деньги за рубеж.

По итогам 2023 года запасы валюты на клиентских счетах в банках РФ сократились на $30,9 млрд, или 16%, следует из статистики ЦБ РФ. На 1 января у банков осталось $170,4 млрд клиентской валюты — минимальный объем с ноября 2010 года.

Объем валюты на счетах юрлиц за год уменьшился на $16,1 млрд, а валютные счета граждан похудели на $8,1 млрд. За два года войны, согласно данным Центробанка, банки потеряли $107,7 млрд с валютных клиентских счетов — почти 40% от объема, который держали перед началом вторжения в Украину.

Сами банки также теряют валютную ликвидность — главным образом наличные на счетах за рубежом, которыми обеспечивают обязательства перед клиентами. На конец года объем таких банковских «валютных резервов» опустился до $44,7 млрд — самого низкого уровня с пандемии-2020. Причем существенное сокращение ликвидных активов банков в валюте — сразу на $4,2 млрд — состоялось в декабре, когда возникли проблемы в расчетах с Турцией и Китаем, ставшими крупными торговыми партнерами России.

Фактически в экономике происходит «деградация объема валютных ресурсов», отмечал ранее Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking. Объем бизнеса западных банков в России сжался до уровней времен СССР, а приток основных мировых валют рухнул.

По данным ЦБ РФ, в прошлом году страна заработала на экспорте $422,7 млрд. При этом в долларах и евро, по последним данным Центробанка, проходило лишь 24,7% сделок. Таким образом, приток долларов и евро в страну мог составить около $105 млрд за год. А это соответствует уровню валютной выручки в 2002–03 гг. ($102–129 млрд).

37% торговли осуществляется в «дружественных» валютах, в первую очередь — юане (33%). Вместе с ними совокупный приток валюты мог составить $260,8 млрд. Это уровень 2005–06 гг, который ниже «дна» всех последующих кризисов — от пандемии-2020 до посткрымского обвала цен на нефть.