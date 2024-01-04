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Под Авдеевкой испепелен передовой склад армии РФ

  • 4.01.2024, 9:39
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Под Авдеевкой испепелен передовой склад армии РФ

Мощный взрыв попал на видео.

Силы обороны Украины уничтожили передовой склад боеприпасов на Авдеевском направлении.

Под Авдеевкой, наступление на которую армии РФ продолжается уже более двух месяцев, уничтожен крупный склад с боеприпасами ВС РФ.

Видео ликвидации было обнародовано в Сети 3 января. Оно было снято с помощью беспилотника ВСУ, передает Диалог.UA.

Известно, что под удар попал склад, размещенный российскими оккупантами в центре оккупированного села Водяное на юго-западе от Авдеевки.

В результате прямого попадания произошла детонация боеприпасов. Над местом прилета поднялся огромный дымовой «гриб», который было видно в десятках километров.

Потери ВС РФ при этом ударе уточняются. Судя по мощности взрыва, на складе было сконцентрировано внушительное количество снарядов для наступления.

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