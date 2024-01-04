Под Авдеевкой испепелен передовой склад армии РФ 4.01.2024, 9:39

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Мощный взрыв попал на видео.

Силы обороны Украины уничтожили передовой склад боеприпасов на Авдеевском направлении.

Под Авдеевкой, наступление на которую армии РФ продолжается уже более двух месяцев, уничтожен крупный склад с боеприпасами ВС РФ.

Видео ликвидации было обнародовано в Сети 3 января. Оно было снято с помощью беспилотника ВСУ, передает Диалог.UA.

Известно, что под удар попал склад, размещенный российскими оккупантами в центре оккупированного села Водяное на юго-западе от Авдеевки.

В результате прямого попадания произошла детонация боеприпасов. Над местом прилета поднялся огромный дымовой «гриб», который было видно в десятках километров.

Потери ВС РФ при этом ударе уточняются. Судя по мощности взрыва, на складе было сконцентрировано внушительное количество снарядов для наступления.

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