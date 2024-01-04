В Челябинске на аэродроме «Шагол» уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34 4.01.2024, 11:58

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За успешной операцией стоит ГУР.

В ночь на 4 января на аэродроме «Шагол» в российском Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34.

К инциденту имеет отношение Главное управление разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в спецслужбах

«Констатируем, что вражеский самолет сгорел», - цитирует «УП» своего собеседника.

По словам источника журналистов, за этим стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Шагол» — военный аэродром РФ, расположенный северо-западнее города Челябинска.

Аэродром пригоден для самолетов типа Ил-76, Ан-22, Ту-134 и всех более легких, а также вертолетов всех типов. Широко используется как аэродром подскока и аэродром временного базирования на время регулярно проводящихся учений.

Является основным аэродромом для учебно-тренировочных полетов курсантов Челябинского военного авиационного института штурманов. На аэродроме базируются самолеты Ту-134Ш, Ту-134УБЛ и Ан-26Ш 221-й учебной авиабазы ВВС РФ.

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