В Челябинске на аэродроме «Шагол» уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34
- 4.01.2024, 11:58
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За успешной операцией стоит ГУР.
В ночь на 4 января на аэродроме «Шагол» в российском Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34.
К инциденту имеет отношение Главное управление разведки Минобороны Украины.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в спецслужбах
«Констатируем, что вражеский самолет сгорел», - цитирует «УП» своего собеседника.
По словам источника журналистов, за этим стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.
«Шагол» — военный аэродром РФ, расположенный северо-западнее города Челябинска.
Аэродром пригоден для самолетов типа Ил-76, Ан-22, Ту-134 и всех более легких, а также вертолетов всех типов. Широко используется как аэродром подскока и аэродром временного базирования на время регулярно проводящихся учений.
Является основным аэродромом для учебно-тренировочных полетов курсантов Челябинского военного авиационного института штурманов. На аэродроме базируются самолеты Ту-134Ш, Ту-134УБЛ и Ан-26Ш 221-й учебной авиабазы ВВС РФ.