Заболевший Лукашенко снова исчез почти на неделю 18 4.01.2024, 12:41

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Фото: Петр Ковалев / ТАСС / Форум

Как диктатор «умирал» в прошлом году.

Лукашенко снова исчез. В очередной раз за прошлый год. Последний раз его видели «живым» еще перед Новым годом, после чего нам о нем только рассказывали. «Белсат» решил вспомнить, как Лукашенко «умирал» в прошлом году и что известно на этот раз.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС / Форум

Диктатор не появляется на публике с 29 декабря. Еще на совещании по вопросам мелиорации 19 декабря он был охриплым и у него слезились глаза. А на очередной встрече с чиновниками 21 декабря голос Александра Лукашенко звучал гораздо хуже, на что он сам обратил внимание.

«Голоса нет, поэтому будем шепотом проводить совещание», – заявил Лукашенко в начале совещания сильно охриплым голосом.

Телеграм-канал «Пул Первого» перевел все в шутку: мол, деньги любят тишину.

Однако, как оказалось, тишину любят не только деньги. Сипел Лукашенко и во время визита в Москву 25-26 декабря. К тому же, у него немного тряслась голова, хотя это и пытались вырезать из официальных видео.

Последний раз Лукашенко выступал публично пять дней назад – 29 декабря, когда посещал «Первый национальный торговый дом» в Минске. После его широкая общественность не видела. Вместо этого он подписывал указы, присылал поздравления. Также 31 декабря у него, по сообщениям пресс-службы, неожиданно прошла встреча с силовиками. Однако с нее не публиковались даже фотографии, не говоря уже о видео.

Также 31 декабря белорусам показали записанное заранее поздравление с Новым годом, ради которого в Беларуси блокировали Youtube. На видео Лукашенко продолжал сипеть и был сильно загримирован.

Больше его, даже на заготовленных заранее видео, никто не видел. «Пул первого» же развлекал своих читателей рассказами о ящерицах и цитатами из комментариев в Youtube.

В любом случае в своем поздравлении Лукашенко пожелал белорусам, чтобы сбылись «все наши самые смелые мечты и желания».

Фото: president.gov.by

Год под знаком нездоровья

Проблемы с голосом у Лукашенко были и весной 2023 года, после чего он тоже исчезал на долгое время. Еще 5 мая медиа начали обращать внимание на то, что он «охрип и еле разговаривает», а после него якобы «активно возвращали в сознание и тестировали в больнице Управления делами в выходные». По-видимому, для того, чтобы Лукашенко смог 9 мая посетить парад в Москве.

После окончания парада, когда все гости должны были пройти пешком около 300 метров для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата рядом с Кремлем, Лукашенко решил ехать к месту на электромобиле. Также во время парада на правой руке Лукашенко заметили бинт. А на обеде руководителей стран СНГ, которых собрал Владимир Путин после парада, он уже не присутствовал, так как улетел в Беларусь.

Однако вечером 9 мая на торжествах в Минске он не выступил с речью – такого на День Победы раньше никогда не было. Вместо него текст зачитал министр обороны Виктор Хренин. После Лукашенко вообще исчез. Например, он не появился на официальных торжествах Дня Государственного флага и герба 14 мая, где вместо него был премьер-министр Роман Головченко.

Впервые Лукашенко показали 15 мая. Для этого организовали специальное совещание с военными – «по сути, всем просто показали, что дед жив». При этом его рука была снова перебинтована, а фотографии были сильно ретушированы. Да и в целом было видно, что он нездоров.

23 мая Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам здравоохранения, на котором прокомментировал свое длительное отсутствие на публике. Он заявил, что у него была аденовирусная инфекция.

«Умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго», – заявил Лукашенко.

25 мая он снова улетел в Москву и снова исчез из государственных СМИ. И уже 27-го появились слухи о его госпитализации, а 29-го – фото и видео живого и, предположительно, здорового Лукашенко.

«Страх перед тем, чтобы кто-то не занял вакантное место, подтолкнул его к тому, чтобы идти на публику не долечившись. Лукашенко не только архитектор режима, но и его заложник, потому что не может себе позволить нормально пролечиться и отлежиться неделю–другую, потому что иначе возникнут проблемы. И это незавидная судьба для человека», – констатировал политолог Валерий Карбалевич.

Фото: Белсат

От корсета до тремора

Пропадал Лукашенко «с радаров» и во время своей поездки в Сочи в июне. «Его даже не взяли на встречу с премьерами стран ЕАЭС, настолько была утомительна трехдневная рабочая неделя», – отмечали «Ник и Майк». А на самом диктаторе был замечен врачебный корсет.

В октябре Лукашенко посетил саммит СНГ в Бишкеке, где вдруг потерял равновесие и чуть не упал, поднимаясь по лестнице. Также на опубликованных кадрах с визита в Экваториальную Гвинею в декабре было видно, как Лукашенко с большим трудом полу-боком спускается по трапу самолета.

Во время визита в Минск 23 ноября Путина у Лукашенко отчетливо дрожала голова. Правда, в самом этом симптоме ничего опасного для здоровья врачи не видят, так как он может быть вызван самыми разными причинами.

Что известно о его здоровье?

Накануне Нового года информацию о здоровье Лукашенко собрали «Белые халаты». На самом деле, известно немного. Например, по их данным, у него обнаружены ожирение III степени, сахарный диабет с ампутацией пальца стопы в связи с осложнениями.

«Диету пациент не соблюдает, хотя алкоголь не употребляет совсем», – говорят врачи.

Также у диктатора мочекаменная болезнь. Из-за этого его в 2018 году экстренно доставили в больницу ночью. Операция прошла с осложнениями.

Кроме того, известно, что у Лукашенко артроз левого коленного сустава, дважды проводилась операция.

«Это очень стандартный набор патологий для человека в возрасте 69 лет. Напоминаем, что средняя продолжительность жизни мужчины в Республике Беларусь – 69,2 года, по данным Белстата, которые последний раз публиковались в 2019 году», – заявили медики.

Здоровье – табу

Политолог Александр Фридман отмечал в комментарии «Белсату», что «белорусская система полностью зависима от Лукашенко, и трудно себе представить, как может функционировать сегодняшний государственный механизм без фигуры Лукашенко в центре».

«Это значит, что если что-то произойдет с Лукашенко, сразу начнет шататься эта система. Сразу начнется борьба за власть, и вся эта система может рухнуть. Это Лукашенко четко понимает», – говорил он.

К тому же, проблемы со здоровьем Лукашенко вновь привлекли внимание Запада к белорусской тематике. Ведь возник вопрос, что будет с Беларусью, если многолетнего диктатора вдруг не станет.

Тем временем сам белорусский режим и его представители продолжают жить «в логике какого-то просто сталинского окружения, в логике бессмертного правителя, который просто не может вот так заболеть и умереть».

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