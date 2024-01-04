закрыть
4 января 2024, четверг, 17:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США ликвидировали лидера проиранских боевиков в Багдаде

  • 4.01.2024, 16:54
  • 2,310
США ликвидировали лидера проиранских боевиков в Багдаде

Его атаковал БПЛА.

Один из проиранских боевиков «Хезболлах ан-Нуджабаа» и его сторонник погибли в результате удара беспилотника в столице Ирака. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности.

По его словам, погибший был известен как Абу Таква, он возглавлял 12-ю бригаду движения.

В «Хезболлах ан-Нуджабаа» подтвердили гибель своего командира и обвинили в произошедшем США. Целью атаки БПЛА, утверждают источники портала, стала штаб-квартира сил тылового обеспечения в Багдаде.

Удар США по объектам в столице Ирака подтверждает и агентство Reuters.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі Івонка Сурвіла
Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип
Три героя уходящего года
Три героя уходящего года Ирина Халип