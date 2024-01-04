США ликвидировали лидера проиранских боевиков в Багдаде 4.01.2024, 16:54

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Его атаковал БПЛА.

Один из проиранских боевиков «Хезболлах ан-Нуджабаа» и его сторонник погибли в результате удара беспилотника в столице Ирака. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности.

По его словам, погибший был известен как Абу Таква, он возглавлял 12-ю бригаду движения.

В «Хезболлах ан-Нуджабаа» подтвердили гибель своего командира и обвинили в произошедшем США. Целью атаки БПЛА, утверждают источники портала, стала штаб-квартира сил тылового обеспечения в Багдаде.

Удар США по объектам в столице Ирака подтверждает и агентство Reuters.

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