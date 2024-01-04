Представлен самый мощный и роскошный седан BMW 2 4.01.2024, 18:15

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Свыше 900 сил и звезды в салоне.

Седан BMW M5 F90 вскоре снимут с производства и заменят новой моделью, но у него продолжают появляться новые версии. Свой вариант доработки модели презентовало немецкое ателье Manhart. Об этом сообщается на его официальном сайте, пишет «Фокус».

Новый Manhart MH900 (именно так назвали проект) выпустят тиражом в 5 экземпляров. В его основе лежит BMW M5 Competition.

Автомобилю серьезно доработали двигатель. В 4,4-литровом V8 заменили турбины, интеркулер, поршни, а также установили карбоновый впускной коллектор и перепрограммировали электронный блок управления.

Результат – 928 л. с. и 1240 Н∙м, это самый мощный седан BMW. Кроме того, у BMW M5 F90 появились спортивный выхлоп и новые пружины подвески от KW Suspension.

От стандартного BMW M5 седан отличается скромным карбоновым обвесом, 21-дюймовыми кованными дисками и акцентами медного цвета на кузове.

В отделке салона сочетаются кожа и алькантара, а подсветка потолка имитирует звездное небо – как в Rolls-Royce. Кроме того, седан BMW M5 F90 получил новые спортивные кресла с карбоновым каркасом.

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