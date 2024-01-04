Microsoft впервые за 30 лет добавит на клавиатуру новую важную клавишу 8 4.01.2024, 19:40

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Добавят кнопку ИИ.

Microsoft впервые за долгое время изменяет расположение клавиш на клавиатуре, добавив клавишу с искусственным интеллектом, которая предоставит доступ к Copilot. Об этом сообщает BBC.

Эта клавиша будет доступна на новых компьютерах с Windows 11. Microsoft является основным инвестором в OpenAI, обеспечивающим возможности искусственного интеллекта в Copilot. Этот инструмент помогает в поиске, написании электронных писем и создании изображений.

Microsoft также намерена продемонстрировать товары с клавишей Copilot на выставке CES. Copilot базируется на языковой модели GPT-4 от OpenAI. В сотрудничестве Microsoft и OpenAI есть вопросы об отношениях, и британское антимонопольное ведомство изучает этот вопрос. Microsoft считает, что это изменение в клавиатурах станет трансформационным моментом, который улучшит пользовательский опыт. Ожидается, что новые клавиатуры с клавишей Copilot появятся на рынке в феврале.

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