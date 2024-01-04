Белоруска в Польше пытается взыскать алименты с бывшего мужа, которого депортировали в Беларусь 4 4.01.2024, 20:43

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Суд проходит по видеосвязи.

В районном суде Варшавы слушается необычное дело. Белоруска Ольга (имя изменено) пытается взыскать алименты с бывшего мужа, которого депортировали в Беларусь. Поскольку тот не может принимать участие в заседаниях лично, судье приходится подключать его по видеосвязи. О судебном процессе Ольга рассказала MOST.

Пути супругов разошлись еще в Беларуси — там же они оформили развод, трое детей остались жить с Ольгой. Но впоследствии бывшие супруги переехали в Польшу, только жили в разных городах.

Ольга решение об эмиграции принимала достаточно долго, окончательный переезд в Польшу вместе с детьми должен был состояться летом 2022 года. Но до того она приезжала в эту страну: подала документы в полицеальную школу и в феврале 2022 года приехала в Польшу на первые занятия. Возвращаться в Беларусь женщина должна была 25 февраля, однако начавшаяся война в Украине изменила ее планы.

— На тот момент трое моих детей были в Минске, а я была в Варшаве. Передо мной стоял выбор: либо вернуться в Минск, либо срочно перевозить детей в Польшу. Тогда россиянам начали аннулировать визы. Я боялась, что мы тоже попадем под раздачу, если Беларусь признают страной-агрессором. У меня и у детей были визы PBH (программа Poland Business Harbour для IT-специалистов и членов их семей. — Прим. ред.), которые заканчивались в мае того же года. Поэтому было принято решение экстренно перевозить детей в Польшу.

Уезжая из Беларуси, Ольга оформила несколько документов. Во-первых, командировочное удостоверение: на тот момент нельзя было выехать из Беларуси без подтверждения цели, а одной из допустимых целей была командировка. Командировочное удостоверение Ольга выписывала себе сама, так владела компанией в Беларуси. Во-вторых, документы для вывоза детей. Допустимой целью выезда было лечение.

Решала вопросы без помощи бывшего мужа

Из-за большого потока беженцев в первые дни войны снять квартиру и устроить младшего ребенка в сад было проблематично. Ольга вынуждена была решать вопросы без бывшего мужа.

— Первую неделю мы жили в гостинице. Параллельно через риелтора пытались найти квартиру. Подходящих вариантов не было. Цены в первые дни войны взлетели. Когда мы звонили арендодателям и говорили, что мы из Беларуси, в ответ слышали: «Идите на х**». В итоге квартиру снял на себя мой знакомый, у которого уже был польский паспорт, а в договор аренды меня вписал как жену (вероятно, речь идет о так называемом конкубинате — незарегистрированном союзе людей, сожительстве. — Прим. ред.).

Аналогичным образом он помог решить вопрос с устройством ребенка в сад.

«Бывшего мужа депортировали, поэтому его уведомляли по электронной почте»

Ольга устраивала жизнь в Варшаве, а бывший супруг жил в Гданьске. Ольга решила взыскать с него алименты на детей через суд.

— Документы я подала ровно год назад. Тогда пришлось обратиться к бесплатному юристу, потому что услуги польских юристов стоят очень дорого. Например, мне порекомендовали хорошего адвоката, но она за подачу заявлений на троих детей запросила 8 тыс. злотых (около 2 тыс. долларов. - Прим. ред.), а также по 800 злотых (около 200 долларов. - Прим. ред.) за присутствие на каждом заседании в суде. Конечно, лишних 8 тыс. злотых у меня не было. Бесплатного юриста я нашла через фундацию (фонд. — Прим. ред.).

На данный момент состоялось только одно судебное заседание. Второе назначено на февраль 2024 года.

— Первое заседание было в октябре 2023 года. К тому моменту бывшего мужа депортировали в Беларусь с запретом на въезд в Польшу на пять лет из-за серьезного нарушения польского законодательства. Бывшего мужа уведомляли по электронной почте. На ту же почту ему выслали ссылку, чтобы он мог подключиться к заседанию. Он подключился не сразу. Поскольку польский суд не может звонить на белорусский номер телефона, а польского номера у бывшего мужа тогда уже не было, я начала звонить его родителям. В итоге он подключился, но у него возникли проблемы с микрофоном. Судья разозлилась и сказала, что переносит заседание, а бывший супруг за это время должен решить вопрос с оборудованием. Если вопрос не будет решен, она примет решение без его присутствия.

«Для подтверждения расходов недостаточно собирать чеки»

Ольга уточняет, что в Беларуси и Польше алименты назначаются по-разному. В Беларуси назначается определенный процент от заработной платы или алименты в определенном размере, если человек не работает. А в Польше рассчитывается смета на каждого ребенка с учетом всех его потребностей — от питания до посещения секций и кружков. Затем сумма делится пополам. Смету составляет тот участник процесса, который проживает с детьми. В суде смету нужно подтвердить.

— Я не сразу узнала, что для подтверждения расходов недостаточно собирать чеки. Позже мне объяснили, что чеки можно и под магазином насобирать. Поэтому нужно брать именную фактуру, которая подтверждает, что именно я осуществляю оплату. Теперь, когда я покупаю продукты, одежду детям, оплачиваю секции и так далее, я всегда обязательно запрашиваю фактуру на свое имя.

Ольга поделилась еще одним интересным фактом: в смету можно включить не только дополнительные занятия, которые уже посещает ребенок, но и те занятия, которые ребенок хочет или ему рекомендовано посещать, но на это не хватает средств.

«Занимался решением своих вопросов и поиском быстрых денег»

На взыскании алиментов Ольга не остановилась и решила пойти дальше — лишить бывшего супруга родительских прав. Такое решение связано с будущей легализацией детей в Польше.

— Бывший супруг на протяжении года не интересовался детьми. Все это время он занимался решением своих вопросов и поиском быстрых денег. Помощи не было никакой. Это первый момент. Второй момент — он депортирован. Что он будет делать дальше и где будет находиться, я не знаю. У нас с детьми в планах остаться в Польше и получить гражданство. Для получения гражданства обязательно нужно письменное согласие второго родителя. Поэтому мои дети могут не получить гражданство просто потому, что я не буду знать, где бывший супруг находится, или потому что он просто не захочет это согласие давать.

Документы на лишение родительских прав Ольга подала недавно. За подачу трех заявлений белоруске пришлось заплатить 300 злотых (около 75 долларов. - Прим. ред.) — по 100 злотых за каждого ребенка.

Пока женщина улаживает формальности, ей пришло письмо с просьбой дополнить данные в заявлениях: указать адрес электронной почты, по которой можно уведомлять ее бывшего супруга.

— Я обратилась к бывшему супругу с просьбой предоставить адрес электронной почты, но он отказался. Тогда у меня появилась возможность посмотреть адрес в деле по алиментам. Этот адрес я приложила к делу о лишении родительских прав со ссылкой на дело по алиментам.

Теперь Ольга вместе с адвокатом ожидает информации из суда.

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