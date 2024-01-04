Генконсульство Беларуси откроется в Ростове-на-Дону 4.01.2024, 21:16

Вместо отделения посольства.

Генеральное консульство Беларуси откроется в Ростове-на-Дону вместо отделения посольства. Это следует из постановления Совмина, опубликованного на Национальном правовом портале.

В настоящий момент в Ростове-на-Дону работает отделение посольства Беларуси в России. До 1 июля 2024 года оно будет закрыто, а вместо него откроется генконсульство. Расходы на открытие и содержание дипучреждения будут выделены МИДу из республиканского бюджета.

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